МЧС объяснило, почему не задействовало систему городского оповещения в ситуации с запахом газа в Нижнем Новгороде

Внеплановое заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области состоялось в здании ГУ МЧС России по региону 20 июля 2020 года. Оно было посвящено главной теме прошедших выходных – запаху газа, появившемуся в воскресенье непонятно откуда и накрывшему буквально весь город.

Напомним, первые сигналы о резком запахе одоранта – вещества, которое используется в газификации – начали поступать около 15:30 из Канавинского района. На место сразу же выдвинулись службы экстренного реагирования и представители регионального правительства. А потом звонки и сообщения начали поступать и из нагорной части Нижнего Новгорода.

Управление Роспотребнадзора тут же организовало отбор проб воздуха – но никаких превышений содержания загрязняющих веществ не обнаружило, все оказалось в пределах нормы.

Встревоженные нижегородцы звонили не только в аварийную газовую службу и МЧС – многие обращались в скорую помощь с просьбами посоветовать, как уберечься от отравления газом. В диспетчерскую службу поступило на 15% больше звонков, чем обычно. К счастью, госпитализация никому не потребовалась.

- Ряд организаций и инфраструктурных объектов был проверен на предмет техногенных сбоев, но никаких аварий выявлено не было, - отметил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. Именно поэтому, отметили в МЧС, и не была задействована система общегородского информационного оповещения – ведь никаких аварий на крупных объектах, которые могли бы представлять угрозу жизни и здоровью граждан, не было.

Между тем, источник запаха до сих пор так и не обнаружен, несмотря на все проведенные проверки. Для выяснения причин правительство Нижегородской области обратилось в региональную прокуратуру.

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