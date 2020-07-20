2020-07-19T18:16:31+03:00
Общество

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 20 июля 2020 года: с начала пандемии инфекцию подхватили уже более 21,6 тысячи человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Нижнем Новгороде на 20 июля
Юлия ИСАЕВА
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Коэффициент распространенности инфекции сейчас равен единицеКоэффициент распространенности инфекции сейчас равен единицеФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области продолжает расти – за минувшие сутки стало известно о 218 новых случаях. Таким образом, с начала пандемии вирусом заболели уже 21 623 жителя региона.

Нижегородская область снова вырвалась в лидеры регионов России по количеству новых зараженных за сутки. Она занимает четвертое место после Москвы, Свердловской области и Ханты-Мансийского округа.

Количество пациентов, которые побороли болезнь, также растет. Как сообщили в областном минздраве, накануне палаты покинули еще 86 человек, у которых ранее был подтвержден COVID-19. Но, к сожалению, увеличивается и количество умерших. С марта опасная инфекция унесла жизни 336 жителей Нижегородской области.

При этом тесты на коронавирус сдали уже более 510 тысяч нижегородцев. По данным на вечер 19 июля 2020 года, на верификации находится 191 пациент. Свободный коечный фонд – 61%.

Коэффициент распространенности инфекции равен единице.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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