Юбилейный «Горький fest» будет интегрирован в празднование юбилея Нижнего Новгорода

В 2021 году юбилейный «Горький fest» планируется интегрировать в празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области в своем приветственном слове участникам IV кинофестиваля, который начался в Нижнем Новгороде в пятницу, 17 июля.

Напомним, «Горький fest» стал первым кинофестивалем с начала пандемии, который, пусть и с некоторыми ограничениями, но проводится в России. Было принято решение даже сделать несколько показов не в режиме онлайн – на стадионе «Нижний Новгород» с соблюдением санитарных норм. В конкурсной программе принимают участие 23 киноработы российских режиссеров.

Ранее сообщалось, что в день торжественного открытия по красной ковровой дорожке фестиваля прошли звезды российского кино: Константин Хабенский, Алексей Кортнев, Агата Муцениеце и президент «Горький fest» Михаил Пореченков.

Саму церемонию открытия только в социальной сети «Вконтакте» посмотрели более 67,5 тысяч человек, общее количество зрителей, по разным подсчетам, составило около 150 тысяч человек.

Завершилась торжественная часть открытия «Горький fest» флешмобом «Я бы тебя обнял, но я просто фильм!». Организаторы предложили всем сидящим в зале встать, закрыть глаза и обнять себя так, как они обняли бы самого дорогого человека.

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