2020-07-17T20:30:11+03:00
Звезды

IV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Фестиваль будет проходить с 17 по 23 июля 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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IV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем НовгородеIV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Несмотря на отмену большей части мероприятий в этом году из-за пандемии коронавируса, кинофестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде – уже четвертый по счету – начался точно по плану. В пятницу, 23 июля 2020 года, в столицу Приволжья начали съезжаться звезды. В частности, на красной ковровой дорожке уже замечены Константин Хабенский, Алексей Кортнев, Агата Муцениеце и, конечно, президент «Горький fest» Михаил Пореченков.

- Нижегородский зритель – образованный, интересующийся российским кинематографом, смотрящий в том числе сложные, авторские картины. Нам приятно работать именно с такой аудиторией, - подчеркнул Михаил Пореченков.

IV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

IV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией фестиваль будет проходить с определенными ограничениями – для зрителей будут открыты лишь некоторые показы, часть же событий пройдет в закрытом формате. Кинопоказы будут проходить на стадионе «Нижний Новгород», где проще всего соблюдать социальную дистанцию между зрителями.

Напомним, IV кинофестиваль «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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