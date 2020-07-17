IV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Несмотря на отмену большей части мероприятий в этом году из-за пандемии коронавируса, кинофестиваль «Горький fest» в Нижнем Новгороде – уже четвертый по счету – начался точно по плану. В пятницу, 23 июля 2020 года, в столицу Приволжья начали съезжаться звезды. В частности, на красной ковровой дорожке уже замечены Константин Хабенский, Алексей Кортнев, Агата Муцениеце и, конечно, президент «Горький fest» Михаил Пореченков.

- Нижегородский зритель – образованный, интересующийся российским кинематографом, смотрящий в том числе сложные, авторские картины. Нам приятно работать именно с такой аудиторией, - подчеркнул Михаил Пореченков.

IV кинофестиваль «Горький fest» открылся в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Напомним, в связи с напряженной эпидемиологической ситуацией фестиваль будет проходить с определенными ограничениями – для зрителей будут открыты лишь некоторые показы, часть же событий пройдет в закрытом формате. Кинопоказы будут проходить на стадионе «Нижний Новгород», где проще всего соблюдать социальную дистанцию между зрителями.

Напомним, IV кинофестиваль «Горький fest» будет проходить в Нижнем Новгороде с 17 по 23 июля 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.