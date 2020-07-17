2020-07-17T18:42:22+03:00
Происшествия

«Жуткие кадры»: Нижегородец случайно снял, как молния ударила в жилой дом

Что стало с самим домом после этого, пока неизвестно [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".
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Шокирующее видео снял вечером 16 июля нижегородец Михаил Новый – прямо на его глазах молния ударила в жилой дом в поселке Пыра в городском округе Дзержинска в Нижегородской области. Эти кадры никого не оставили равнодушным.

- Жуткие кадры - житель поселка Пыра случайно снял видео, как молния ударяет в жилой дом, - говорится в группе «Нижний Новгород. Без цензуры».

Это видео вызвало нешуточное обсуждение в социальных сетях. Большинство пользователей отметили, что кадры хоть и красивые, но весьма пугающие.

- Красивый кадр, а последствия не так радужны, - отметил Владислав Еряшев.

- Вот поэтому дико боюсь в деревне грозу. Дом сгорел? – поинтересовалась Лена Дианова.

- А что, рядом нет более высоких объектов? – удивился Алексей Филонов.

Напомним, за сегодняшний день это не единственное крупное происшествие. Ранее мы писали о взрыве автомобиля «ГАЗель» на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Однако шума эта история наделала немало. Нижегородка даже сняла на видео пугающие кадры пожара.

Нижегородец случайно снял, как молния ударила в жилой дом.Видео: "Нижний Новгород. Без цензуры".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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