«У меня аж руки трясутся»: "ГАЗель" взорвалась на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде
Пятничное утро 17 июля на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде выдалось на редкость беспокойным – здесь среди бела дня взорвалась «ГАЗель». Свидетелем жуткой картины стала нижегородка Мария Гусарова.
- У меня руки трясутся, - призналась она на видео, опубликованном в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - У нас горит ГАЗель. Я только машину с этого места убрала, как тут бомбанул взрыв.
Что стало причиной возгорания и последующего взрыва, предстоит выяснить. Чтобы потушить пожар, на место происшествия сразу же выехала пожарная группа.
- Сообщение о возгорании к нам поступило около 11:00 17 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В тушении пожара были задействованы семь человек и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас причины возгорания выясняются.
Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Там минувшим вечером столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, среди которых две женщины и один мужчина.
На Казанском шоссе взорвалась "ГАЗель".
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ИСТОЧНИК KP.RU