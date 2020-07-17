2020-07-17T16:15:06+03:00
Происшествия

«У меня аж руки трясутся»: "ГАЗель" взорвалась на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде

Нижегородка поделилась шокирующим видео в социальных сетях [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Нижегородка поделилась видео взрыва ГАЗели на Казанском шоссе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"Нижегородка поделилась видео взрыва ГАЗели на Казанском шоссе. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
Изменить размер текста:

Пятничное утро 17 июля на Казанском шоссе в Нижнем Новгороде выдалось на редкость беспокойным – здесь среди бела дня взорвалась «ГАЗель». Свидетелем жуткой картины стала нижегородка Мария Гусарова.

- У меня руки трясутся, - призналась она на видео, опубликованном в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». - У нас горит ГАЗель. Я только машину с этого места убрала, как тут бомбанул взрыв.

Что стало причиной возгорания и последующего взрыва, предстоит выяснить. Чтобы потушить пожар, на место происшествия сразу же выехала пожарная группа.

- Сообщение о возгорании к нам поступило около 11:00 17 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. – В тушении пожара были задействованы семь человек и две единицы техники. В результате происшествия никто не пострадал. Сейчас причины возгорания выясняются.

Напомним, ранее мы писали о массовом ДТП на проспекте Ильича в Автозаводском районе. Там минувшим вечером столкнулись сразу три автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, среди которых две женщины и один мужчина.

На Казанском шоссе взорвалась "ГАЗель".

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Пешеходный фонтан заработал в сквере имени Героя Грабина
На нижегородской площади Лядова создадут террасированный парк
Еще 7 нижегородцев скончались от коронавируса
Скейт-парк и стена для скалолазания появятся у нижегородского стадиона «Динамо»
Строительство транспортной развязки на ул. Циолковского в Нижнем Новгороде начнется 1 августа
Клиенты Банка УРАЛСИБ получили купон до 12,92 % по полисам инвестиционного страхования жизни от УРАЛСИБ Жизнь
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обещал избавить город от синих заборов
Прокуратура проверяет информацию о рухнувшем потолке в квартире нижегородской пенсионерки
Рестораторы накрыли стол нижегородским врачам
В Нижнем Новгороде выставили на продажу гостиницу на Верхне-Волжской набережной
В Нижнем Новгороде 17 июля синоптики прогнозируют небольшой дождь
Отпуск и пандемия