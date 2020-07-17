«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Дай лапу»

В преддверии Международного дня собак, который ежегодно проводится 2 июля, «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» провела фотоконкурс «Дай лапу». В течение 12 дней на нашем сайте проходило голосование.

По итогам победителями стали трое питомцев, хозяева которых в ближайшее время получат подарки от генерального партнера проекта - производителя косметики для животных "Гудмэн".

Итак, в тройку лидеров по количеству лайков вошли Чександр, Лаки и Харт. Поздравляем их с победой! И выражаем благодарность всем, кто присылал в нашу редакцию фотографии своих питомцев и участвовал в конкурсе.

Организатор - ООО «Медиа Столица».

Подробности по телефону: 8-831-411-82-90

Партнер проекта:

Косметика для животных "Гудмэн"