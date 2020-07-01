«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Дай лапу» в Нижнем Новгороде

2 июля отмечается Международный день собак. В честь этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Дай лапу». В течение 12 дней на нашем сайте будет проходить голосование, по итогам которого трое питомцев, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки от спонсоров.

Для участия нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией вашей собаки на почту kpnn@phkp.ru. Обязательно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 2 июля и заканчивается 14 июля в 17:00. Трое победителей будут приглашены на награждение и получат подарки.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившихся собак можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Организатор - ООО «Медиа Столица».

Подробности по телефону: 8-831-411-82-90