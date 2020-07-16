2020-07-16T13:18:10+03:00
Звезды

«Боялась делать МРТ»: Ирина Пегова встревожила подписчиков больничным фото

Актриса посоветовала фанатам не затягивать с посещением врачей
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Боялась делать МРТ»: Ирина Пегова встревожила подписчиков больничным фото«Боялась делать МРТ»: Ирина Пегова встревожила подписчиков больничным фотоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Актриса Ирина Пегова почти каждый день радует своих подписчиков позитивными фотографиями – кажется, что звезда в буквальном смысле идет по жизни, смеясь. Но 16 июля Ирина встревожила фанатов селфи из больницы, где она делала МРТ. По словам актрисы, у нее начались боли в пояснице, и она решила на всякий случай проверить позвоночник.

- Делала МРТ! Боялась, что будет тяжело лежать, громко, без движения да еще и в замкнутом пространстве. Но после двух ночных смен сразу заснула, как миленькая. И, самое главное, ни грыж, ни протрузий! – объявила Ирина Пегова.

Актриса также посоветовала подписчикам не затягивать с посещением врачей.

- Ходите в больницы, проверяйтесь, лечитесь, страхуйтесь и перестраховывайтесь, а главное -будьте здоровы! – пожелала фанатам Ирина Пегова.

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Под цвет больничных стен
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ИСТОЧНИК KP.RU

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