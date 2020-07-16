«Боялась делать МРТ»: Ирина Пегова встревожила подписчиков больничным фото
Актриса Ирина Пегова почти каждый день радует своих подписчиков позитивными фотографиями – кажется, что звезда в буквальном смысле идет по жизни, смеясь. Но 16 июля Ирина встревожила фанатов селфи из больницы, где она делала МРТ. По словам актрисы, у нее начались боли в пояснице, и она решила на всякий случай проверить позвоночник.
- Делала МРТ! Боялась, что будет тяжело лежать, громко, без движения да еще и в замкнутом пространстве. Но после двух ночных смен сразу заснула, как миленькая. И, самое главное, ни грыж, ни протрузий! – объявила Ирина Пегова.
Актриса также посоветовала подписчикам не затягивать с посещением врачей.
- Ходите в больницы, проверяйтесь, лечитесь, страхуйтесь и перестраховывайтесь, а главное -будьте здоровы! – пожелала фанатам Ирина Пегова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Колитесь, вы в кого-то влюблены?»: Поклонники Ирины Пеговой гадают, почему она превратилась в зажигательную хохотушку
Актриса порадовала своих подписчиков стихами Бэллы Ахмадулиной и лучезарной улыбкой (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «ИРИНА ПЕГОВА, ДОСЬЕ KP.RU»