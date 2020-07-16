«Боялась делать МРТ»: Ирина Пегова встревожила подписчиков больничным фото

Актриса Ирина Пегова почти каждый день радует своих подписчиков позитивными фотографиями – кажется, что звезда в буквальном смысле идет по жизни, смеясь. Но 16 июля Ирина встревожила фанатов селфи из больницы, где она делала МРТ. По словам актрисы, у нее начались боли в пояснице, и она решила на всякий случай проверить позвоночник.

- Делала МРТ! Боялась, что будет тяжело лежать, громко, без движения да еще и в замкнутом пространстве. Но после двух ночных смен сразу заснула, как миленькая. И, самое главное, ни грыж, ни протрузий! – объявила Ирина Пегова.

Актриса также посоветовала подписчикам не затягивать с посещением врачей.

- Ходите в больницы, проверяйтесь, лечитесь, страхуйтесь и перестраховывайтесь, а главное -будьте здоровы! – пожелала фанатам Ирина Пегова.

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