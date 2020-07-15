«Колитесь, вы в кого-то влюблены?»: Поклонники Ирины Пеговой гадают, почему она превратилась в зажигательную хохотушку

Известная актриса Ирина Пегова загадала очередную загадку своим подписчикам в инстаграмме – теперь все они гадают, что превратило меланхоличную барышню в зажигательную хохотушку. Поводом для обсуждений стал очередной пост актрисы – она поделилась «Сказкой о дожде» Бэллы Ахмадулиной и выложила удивительный по своей искренности снимок. Растрепанные волосы, лучезарная улыбка, светящееся счастьем лицом – одним словом, настоящая красавица!

- Прошел по спинам быстрый холодок. В тиши раздался страшный крик хозяйки, - сопроводила снимок фрагментом стихотворения актриса.

Увидев этот необычный пост, поклонники принялись гадать, что же так развеселило актрису. Некоторые даже предположили, что она влюбилась.

- Пегова, колитесь, Вы в кого-то влюблены, да?! – предположил aidar99099.

pegovairina 12. Прошел по спинам быстрый холодок.

В ответ актриса не стала ни подтверждать, ни опровергать догадки – лишь поставила смеющийся смайлик в ответ.

- Круто!!! Спасибо. Теперь засну, поняв, что не я одна ненормальная, - порадовалась за кумира kitsune666_999.

- Обожаю такие моменты на фото. Неподдельные, настоящие, искренние! Браво фотографу! Ирина красотка, - оценила natalia.ochkasova.

- Вот это да!!!!! Стоило мне несколько часов поспать.... и загадочная меланхоличная барышня, в мгновение стала зажигательной хохотушкой!!!! Актриса, - отметил felix.9999

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