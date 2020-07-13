2020-07-13T12:29:06+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки новые случаи заболевания не выявлены в 36 районах Нижегородской области
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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По данным на 13 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20341 человек. Почти половина из них проживают на территории самого Нижнего Новгорода – 9 858 человек. Остальные 10 483 человека распределены в районах и городских округах Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших коронавирусом насчитывается по-прежнему в Дзержинске – 1 607 зараженных, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Немногим меньше заболевших в Павловском районе – 1 146 пациентов. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого рейтинга Бор – 760 зараженных. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Кстовском районе (581), в Богородском районе (559) и Семеновском районе (475).

Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в 36 районах региона новых случаев не было зафиксировано. К слову, в настоящее время карантин сохраняется всего в одном населенном пункте – в Дивееве. В остальных частях области происходит постепенное снятие ограничений из-за коронавируса.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 219

3. Арзамасский – 66

4. Балахнинский – 229

5. Богородский – 559

6. Большеболдинский – 70

7. Большемурашкинский – 20

8. г.о.г. Бор – 760

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 25

12. Вачский – 132

13. Ветлужский – 12

14. Вознесенский – 54

15. Володарский – 308

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 81

18. Выксунский – 148

19. Гагинский – 42

20. Городецкий – 250

21. Д.Константиновский – 71

22. Дзержинск – 1607

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 31

25. Ковернинский – 42

26. Краснобаковский – 30

27. Краснооктябрьский – 203

28. Кстовский – 581

29. Кулебакский – 439

30. Лукояновский – 83

31. Лысковский – 189

32. Навашинский – 243

33. Павловский – 1146

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 149

37. Починковский – 205

38. Семеновский – 475

39. Сергачский – 289

40. Сеченовский – 77

41. Сокольский – 24

42. Сосновский – 194

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 4

45. Тоншаевский – 65

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 30

48. Шарангский – 22

49. Шатковский – 288

50. Шахунский – 198

ИСТОЧНИК KP.RU

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