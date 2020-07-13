Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 13 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 13 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 20341 человек. Почти половина из них проживают на территории самого Нижнего Новгорода – 9 858 человек. Остальные 10 483 человека распределены в районах и городских округах Нижегородской области.
- Наибольшее число заболевших коронавирусом насчитывается по-прежнему в Дзержинске – 1 607 зараженных, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Немногим меньше заболевших в Павловском районе – 1 146 пациентов. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого рейтинга Бор – 760 зараженных. Также высокий уровень заболеваемости коронавирусом фиксируется в Кстовском районе (581), в Богородском районе (559) и Семеновском районе (475).
Напомним, за минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 212 новых случаев заражения коронавирусом. При этом в 36 районах региона новых случаев не было зафиксировано. К слову, в настоящее время карантин сохраняется всего в одном населенном пункте – в Дивееве. В остальных частях области происходит постепенное снятие ограничений из-за коронавируса.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 219
3. Арзамасский – 66
4. Балахнинский – 229
5. Богородский – 559
6. Большеболдинский – 70
7. Большемурашкинский – 20
8. г.о.г. Бор – 760
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 24
11. Варнавинский район – 25
12. Вачский – 132
13. Ветлужский – 12
14. Вознесенский – 54
15. Володарский – 308
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 81
18. Выксунский – 148
19. Гагинский – 42
20. Городецкий – 250
21. Д.Константиновский – 71
22. Дзержинск – 1607
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 31
25. Ковернинский – 42
26. Краснобаковский – 30
27. Краснооктябрьский – 203
28. Кстовский – 581
29. Кулебакский – 439
30. Лукояновский – 83
31. Лысковский – 189
32. Навашинский – 243
33. Павловский – 1146
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 149
37. Починковский – 205
38. Семеновский – 475
39. Сергачский – 289
40. Сеченовский – 77
41. Сокольский – 24
42. Сосновский – 194
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 4
45. Тоншаевский – 65
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 30
48. Шарангский – 22
49. Шатковский – 288
50. Шахунский – 198
ИСТОЧНИК KP.RU
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