2020-07-14T18:07:50+03:00
Общество

«Размером с куриное яйцо»: Опубликованы фотографии гигантского града в Нижегородской области

Сильнее всего минувшей ночью досталось Арзамасскому району [фото]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Размером с куриное яйцо»: Опубликованы фотографии гигантского града в Нижегородской области. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"«Размером с куриное яйцо»: Опубликованы фотографии гигантского града в Нижегородской области. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"
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Накануне вечером стихия разгулялась не только в Первомайске, где из-за грозы и ураганного ветра без света остались свыше трех тысяч человек, но и в Арзамасском районе. Там выпал невиданный прежде град величиной с куриное яйцо. Впечатляющими снимками нижегородцы поделились в социальных сетях.

- В Арзамасском районе ночью бомбило, просто жесть, - рассказали местные жители в группе «Нижний Новгород. Без цензуры». – Некоторые даже запаслись.

Некоторые градины были размером с куриное яйцо ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

Некоторые градины были размером с куриное яйцо ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры"

И действительно, по фото видно, что жители Арзамасского района с юмором подошли к ситуации – некоторые вытащили огромные банки и доверху наполнили их гигантскими градинами. Справедливости ради стоит отметить, что такой град и в самом деле было бы неплохо сохранить для истории: некоторые куски льда были размером с куриное яйцо, а некоторые – почти с руку.

Эти снимки вызвали нешуточный ажиотаж в социальных сетях. Часть нижегородцев отнеслась к инциденту с юмором, а другие – совершенно искренно сочувствовали жителям Арзамасского района.

А некоторые были размером с руку. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

А некоторые были размером с руку. ФОТО: "Нижний Новгород. Без цензуры".

- Теперь все будут легко узнавать машины из Арзамаса, - предположил Павел Астрахан.

- Реально так бомбануло, - удивилась Марианна Царегородцева.

- Заготовки на зиму, - пошутила Анна Хромова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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