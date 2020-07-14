2020-07-14T10:39:07+03:00
Общество

Ураган пронесся по Нижегородской области: Больше трех тысяч жителей Первомайска остались без света

Ветром повреждены кровли жилых домов [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Ураган пронесся по югу Нижегородской области: 3,5 тысячи жителей Первомайска остались без светаУраган пронесся по югу Нижегородской области: 3,5 тысячи жителей Первомайска остались без светаФото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Утро 14 июля 2020 года на юге Нижегородской области началось не с кофе, а с подсчета ущерба от пронесшегося накануне урагана и сильной грозы. В одном только Первомайском районе непогода оставила без света 3,5 тысячи человек.

Ветром повреждены кровли семи домов. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Ветром повреждены кровли семи домов.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Около шести часов вечера 13 июля поступило сообщение о том, что в результате грозы отключилось энергоснабжения в городе Первомайск, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате без света остались 362 жилых дома с населением около 3,5 тысяч человек. При этом социальные объекты в зону отключения не попали.

К сожалению, одним только обрывом линий электропередач и отключением света дело не ограничилось. В том же Первомайском районе ветром повалило около 20 деревьев и две световые опоры. Кроме того, были частично повреждены кровли семи жилых домов.

Электричество отключилось в 362 жилых домах. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Электричество отключилось в 362 жилых домах.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

- Из-за отключения электричества из строя вышли насосы трех скважин водоснабжения, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Чтобы энергетики могли быстрее приступить к работам, пожарно-спасательные подразделения пилили упавшие деревья. Сейчас ведутся работы по подключению электричества к обесточенным домам.

3,5 тысячи жителей Первомайска остались без света.Видео: ГУ МЧС по Нижегородской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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