2020-06-26T23:27:50+03:00
Общество

Деревянные павильоны, парковые дорожки и фонтаны: Стало известно, как благоустроят парк «Швейцария»

После проведения аукциона подрядчик на объекте сменился
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Деревянные павильоны, парковые дорожки и фонтаны: Стало известно, как благоустроят парк «Швейцария».Деревянные павильоны, парковые дорожки и фонтаны: Стало известно, как благоустроят парк «Швейцария».Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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После повторного рассмотрения заявок на аукцион, проведенного 26 июня 2020 года, подрядчиком была избрана Группа компаний «ЕКС».Планируется, что общая площадь благоустройства составит 52,2 га.

- В ходе проведения работ подрядчику предстоит отреставрировать входы и ограду парка «Швейцария», которые являются объектом культурного наследия, - говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства. – Кроме того, должны быть полностью восстановлены 14,5 километров парковых дорожек. После благоустройства они станут доступны для всех категорий нижегородцев.

Впрочем, одними только дорожками дело не ограничится. В рамках благоустройства в парке должны появиться фонтаны, парковые павильоны из дерева и стекла, а также детское и спортивное оборудование.

- Сами конструкции павильонов будут выполнены в современном дизайне и будут соответствовать новейшим экологическим стандартам, - рассказали в правительстве. – Мы рассчитываем, что это позволит им вписаться существующий ландшафт и десной массив парка. Все существующие зеленые насаждения планируется сохранить. Более того, подрядчик должен будет провести работы по оздоровлению деревьев.

В соответствии с контрактом, подрядчику предстоит отремонтировать ливневки, создать инженерно-техническую инфраструктуру, заменить наружное освещение и установить систему видеонаблюдения.

Напомним, ранее в электронном аукционе благоустройство парка «Швейцария» участвовали две компании - ОАО «Специализированное строительное управление-5» и АО «ГК «ЕКС». Сразу после проведения того аукциона Группа компаний «ЕКС» подала жалобу в Федеральную антимонопольную службу, которая была признана обоснованной. Как оказалось, компания не соответствовала одному из важных критериев – за последние три года у нее не было исполненных контрактов на проведение работ по сохранению ОКН стоимостью не менее 780 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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