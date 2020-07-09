2020-07-09T14:48:01+03:00
Происшествия

Проверка слуха: На Мещере снова объявились подростковые банды

По словам местных жителей, подростки разбивают автомобили
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Проверка слуха: На Мещере снова объявились подростковые банды.Проверка слуха: На Мещере снова объявились подростковые банды.Фото: Юлия ДУБИНА
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На днях Нижний Новгород облетела страшная новость – дескать, на Мещере вновь объявились подростковые банды. На этот раз под удар попали не люди, а автомобили – целая группа школьников налетела на машину и принялась ее громить.

- Один стоял на крыше и ломал стекло, - рассказали местные жители журналистам «Кстати». – Прямо по машине прыгала какая-то шпана – лет 15-16. Они стали ее открывать, прыгать по ней и разбивать.

По словам местных жителей, это была брошенная машина, которая стояла во дворе дома с весны. Однако долго она не продержалась, пав под ударами подростков. Разумеется, первое, что приходит на ум при упоминании мещерских подростков – это знаменитые «подростковые банды», всколыхнувшие весь Нижний Новгород прошлым летом.

Напомним, в июле 2019 года мещерские подростки держали в страхе всю Мещеру. Сбившись в стаи, они нападали на случайных прохожих, громили магазины и торговали краденным. В конечном итоге местные жители вынуждены были выйти на улицу, чтобы навести порядок в своем районе. Главные зачинщики тех нападений были поставлены на учет в полицию, а некоторые даже отправились в колонии для несовершеннолетних.

С тех пор на улицах Мещеры воцарилась тишина и спокойствие. По крайней мере, до истории с разбитым автомобилем. Однако, как оказалось, пугаться нижегородцам нечего – разгромившие «брошенку» подростки не имеют никакого отношения к Мещерским бандам.

- По данному факту была проведена доследственная проверка, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области. – В ходе проверки был установлен владелец автомобиля, пояснивший, что он сам оставил этот автомобиль. Никакого ущерба ему причинено не было и претензий к школьникам он не имеет. Подростки, разбивавшие автомобиль, не имеют никакого отношения к прошлогодним бандам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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