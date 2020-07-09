Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
За минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе, по данным на 9 июля 2020 года, составляет 19 465 человек. Почти половина из них – 9 371 человек – проживают в самом Нижнем Новгороде. Оставшиеся 10 094 человека распределены по районам Нижегородской области.
- Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Дзержинске – 1502 человека, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте по числу заболевших находится Павловский район – 1111 человека. И, наконец, на третьем месте располагается Бор – 712 человек. Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кстовском районе (564), в Богородском районе (533) и в Семеновском районе (457). При этом в 32 районах Нижегородской области новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.
На сегодняшний день Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Единственный населенный пункт, где продолжает действовать карантин, это Дивеево.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 213
3. Арзамасский – 63
4. Балахнинский – 229
5. Богородский – 533
6. Большеболдинский – 66
7. Большемурашкинский – 18
8. г.о.г. Бор – 712
9. Бутурлинский – 34
10. Вадский – 24
11. Варнавинский район – 25
12. Вачский – 125
13. Ветлужский – 12
14. Вознесенский – 49
15. Володарский – 296
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 72
18. Выксунский – 141
19. Гагинский – 40
20. Городецкий – 245
21. Д.Константиновский – 70
22. Дзержинск – 1502
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 29
25. Ковернинский – 41
26. Краснобаковский – 30
27. Краснооктябрьский – 202
28. Кстовский – 564
29. Кулебакский – 433
30. Лукояновский – 80
31. Лысковский – 180
32. Навашинский – 237
33. Павловский – 1111
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 146
37. Починковский – 201
38. Семеновский – 457
39. Сергачский – 280
40. Сеченовский – 74
41. Сокольский – 22
42. Сосновский – 193
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 4
45. Тоншаевский – 55
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 27
48. Шарангский – 20
49. Шатковский – 282
50. Шахунский – 192
ИСТОЧНИК KP.RU
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