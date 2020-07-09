Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 9 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

За минувшие сутки на территории Нижегородской области было выявлено 224 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных в регионе, по данным на 9 июля 2020 года, составляет 19 465 человек. Почти половина из них – 9 371 человек – проживают в самом Нижнем Новгороде. Оставшиеся 10 094 человека распределены по районам Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших по-прежнему выявлено в Дзержинске – 1502 человека, - говорится в сообщении регионального правительства. – На втором месте по числу заболевших находится Павловский район – 1111 человека. И, наконец, на третьем месте располагается Бор – 712 человек. Также высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Кстовском районе (564), в Богородском районе (533) и в Семеновском районе (457). При этом в 32 районах Нижегородской области новых случаев заражения коронавирусом не выявлено.

На сегодняшний день Нижегородская область находится на первом этапе снятия ограничений. Единственный населенный пункт, где продолжает действовать карантин, это Дивеево.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 213

3. Арзамасский – 63

4. Балахнинский – 229

5. Богородский – 533

6. Большеболдинский – 66

7. Большемурашкинский – 18

8. г.о.г. Бор – 712

9. Бутурлинский – 34

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 25

12. Вачский – 125

13. Ветлужский – 12

14. Вознесенский – 49

15. Володарский – 296

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 72

18. Выксунский – 141

19. Гагинский – 40

20. Городецкий – 245

21. Д.Константиновский – 70

22. Дзержинск – 1502

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 29

25. Ковернинский – 41

26. Краснобаковский – 30

27. Краснооктябрьский – 202

28. Кстовский – 564

29. Кулебакский – 433

30. Лукояновский – 80

31. Лысковский – 180

32. Навашинский – 237

33. Павловский – 1111

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 146

37. Починковский – 201

38. Семеновский – 457

39. Сергачский – 280

40. Сеченовский – 74

41. Сокольский – 22

42. Сосновский – 193

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 4

45. Тоншаевский – 55

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 27

48. Шарангский – 20

49. Шатковский – 282

50. Шахунский – 192