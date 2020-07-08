2020-07-08T13:19:16+03:00
Общество

«Секс на пляже»: Прилюдная гей-оргия в Нижнем Новгороде шокировала даже нудистов

Инцидент произошел на нудистском пляже на Гребном канале
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Комментарии: comments1
Инцидент произошел на нудистском пляже на Гребном каналеИнцидент произошел на нудистском пляже на Гребном каналеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:

Пляж нудистов на Гребном канале в Нижнем Новгороде – место не то чтобы знаковое, но достаточно известное среди горожан. Обнаженные мужчины и женщины нередко шокировали нижегородцев, отдыхающих на обычном пляже по соседству, и особенно – детей, занимающихся греблей. Но сейчас нашлись люди, которые сумели шокировать и самих нудистов!

В интернете появилось видео, на котором двое мужчин занимаются удовлетворением друг друга прямо на песке. Их не смущает даже то, что поблизости присутствуют другие отдыхающие.

«Секс на пляже»: Прилюдная гей-оргия в Нижнем Новгороде шокировала даже нудистов. Фото: телекомпания "Кстати"

«Секс на пляже»: Прилюдная гей-оргия в Нижнем Новгороде шокировала даже нудистов. Фото: телекомпания "Кстати"

- У нас тут на пляже разделение – здесь нудисты, а там, за лесом, гомосексуалисты. Но они и сюда приходят, и мешают здесь, кстати. Прибегают, отгоняют девчонок отсюда. Безобразничают здесь, - рассказал в эфире нижегородской телекомпании «Кстати» один из завсегдатаев нудистского пляжа.

Правоохранительные органы инцидент пока не комментируют. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

Кстати, это уже не первый случай прилюдного секса в столице Приволжья. Так, в октябре 2017 года парочка студентов отметила День первокурсника в ночном клубе Milo половым актом на глазах сотен зрителей. А в феврале 2018 года страсть накрыла влюбленную пару прямо в нижегородском метро.

Гомосексуалисты испортили отдых нудистам на пляже Гребного канала.Гомосексуалисты портят отдых нудистам на пляже Гребного канала. Уже несколько десятилетий там есть нудистский пляж, где постоянно загорают голые мужчины и женщины. Раньше нудисты смущали обычных пляжников, а теперь вот нашлись те, кто своими оргиями прямо на песке засмущал нудистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Владимир Легойда: про скандал старца Сергия и Собчак, чипирование, фильм Михалкова и чувства атеистов
Идет ли у православных раскол? И опасен ли для нас Билл Гейтс? Об этом в интервью «КП» рассказал глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ
Новости 24
В Нижегородской области за лето 2020 года произошло 41 ДТП с участием животных
Нижегородским магазинам разрешено продолжить работу
Нижегородскую «Швейцарию» начнут благоустраивать в июле
Нижегородские граффитисты могут стать участниками фестиваля «ФормARТ»
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 8 июля 2020 года выросло до 275 человек
В Нижнем Новгороде задержан руководитель ООО «Газпром трансгаз»
Нижегородская мэрия «передумала» убирать снег летом
Губернатор Нижегородской области поздравил нижегородцев с Днем семьи, любви и верности
В Нижнем Новгороде 8 июля будет жарко и без осадков
Площадка для выгула и дрессировки собак появится в Щербинках
13-летний подросток утонул, купаясь в реке Ветлуге
Более 4,5 тысячи квадратных метров дороги отремонтируют на проспекте Ленина
Первые троллейбусы, переданные из Москвы, прибыли в Нижний Новгород
Более 270 тысяч жителей Нижегородской области приняли участие в выборе территорий для благоустройства
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 7 июля 2020 года: В трех районах города не выявлено новых случаев заболевания
Нижегородские многодетные семьи смогут получить жилищный сертификат
МЧС предупреждает о сильной жаре в Нижегородской области
Трое нижегородцев за сутки скончались от коронавируса
Нижегородские таможенники возбудили уголовное дело из-за вывоза леса в Китай
За сутки из больниц выписали 340 нижегородцев, переболевших коронавирусом
Личный прием в службу приставов возобновили
Ремонт подъезда к двум селам завершили в Лукояновском районе
ЛУКОЙЛ начал выпуск новых марок дорожных битумов
В Нижнем Новгороде сегодня, 7 июля, вновь будет жарко и без осадков
Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы
Артисты цирка Гии Эрадзе застряли в Нижнем Новгороде