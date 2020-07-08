Пляж нудистов на Гребном канале в Нижнем Новгороде – место не то чтобы знаковое, но достаточно известное среди горожан. Обнаженные мужчины и женщины нередко шокировали нижегородцев, отдыхающих на обычном пляже по соседству, и особенно – детей, занимающихся греблей. Но сейчас нашлись люди, которые сумели шокировать и самих нудистов!

В интернете появилось видео, на котором двое мужчин занимаются удовлетворением друг друга прямо на песке. Их не смущает даже то, что поблизости присутствуют другие отдыхающие.

«Секс на пляже»: Прилюдная гей-оргия в Нижнем Новгороде шокировала даже нудистов. Фото: телекомпания "Кстати"

- У нас тут на пляже разделение – здесь нудисты, а там, за лесом, гомосексуалисты. Но они и сюда приходят, и мешают здесь, кстати. Прибегают, отгоняют девчонок отсюда. Безобразничают здесь, - рассказал в эфире нижегородской телекомпании «Кстати» один из завсегдатаев нудистского пляжа.

Правоохранительные органы инцидент пока не комментируют. «Комсомольская правда» - Нижний Новгород» будет следить за развитием событий.

Кстати, это уже не первый случай прилюдного секса в столице Приволжья. Так, в октябре 2017 года парочка студентов отметила День первокурсника в ночном клубе Milo половым актом на глазах сотен зрителей. А в феврале 2018 года страсть накрыла влюбленную пару прямо в нижегородском метро.