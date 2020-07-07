Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
По данным на 7 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 19 024 человека. Почти половина из них – 9 135 человек – проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 9 889 человек – распределены по районам Нижегородской области.
- Наибольшее число заболевших по-прежнему в Дзержинске – 1425 человек, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба. – На втором месте находится Павловский район 1096 заболевшими. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бор, где насчитывается 705 зараженных коронавирусом. Также большое число заболевших зафиксировано в Кстовском районе (560), в Богородском районе (518) и в Семеновском районе (447).
Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 198 новых случаев заболевания. По количеству новых случаев регион находится на шестом месте в стране.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
1. Ардатовский район – 144
2. г.о.г. Арзамас – 209
3. Арзамасский – 63
4. Балахнинский – 228
5. Богородский – 518
6. Большеболдинский – 64
7. Большемурашкинский – 18
8. г.о.г. Бор – 705
9. Бутурлинский – 33
10. Вадский – 24
11. Варнавинский район – 24
12. Вачский – 120
13. Ветлужский – 12
14. Вознесенский – 44
15. Володарский – 289
16. Воротынский – 18
17. Воскресенский – 68
18. Выксунский – 137
19. Гагинский – 40
20. Городецкий – 242
21. Д.Константиновский – 69
22. Дзержинск – 1425
23. Дивеевский – 424
24. Княгининский - 28
25. Ковернинский – 38
26. Краснобаковский – 28
27. Краснооктябрьский – 202
28. Кстовский – 560
29. Кулебакский – 432
30. Лукояновский – 80
31. Лысковский – 180
32. Навашинский – 237
33. Павловский – 1096
34. Первомайский – 17
35. Перевозский – 34
36. Пильнинский – 137
37. Починковский – 201
38. Семеновский – 447
39. Сергачский – 280
40. Сеченовский – 74
41. Сокольский – 22
42. Сосновский – 190
43. Спасский – 41
44. Тонкинский – 3
45. Тоншаевский – 54
46. Уренский – 44
47. Чкаловский – 27
48. Шарангский – 20
49. Шатковский – 273
50. Шахунский – 183
ИСТОЧНИК KP.RU
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