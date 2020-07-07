2020-07-07T12:38:19+03:00
Общество

Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Рассказываем, как за сутки изменились данные по зараженным COVID-19 в каждом районе и городском округе
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 7 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным на 7 июля 2020 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 19 024 человека. Почти половина из них – 9 135 человек – проживают в самом Нижнем Новгороде, остальные 9 889 человек – распределены по районам Нижегородской области.

- Наибольшее число заболевших по-прежнему в Дзержинске – 1425 человек, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба. – На втором месте находится Павловский район 1096 заболевшими. И, наконец, замыкает тройку лидеров этого печального рейтинга Бор, где насчитывается 705 зараженных коронавирусом. Также большое число заболевших зафиксировано в Кстовском районе (560), в Богородском районе (518) и в Семеновском районе (447).

Напомним, за последние сутки на территории Нижегородской области было выявлено 198 новых случаев заболевания. По количеству новых случаев регион находится на шестом месте в стране.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

1. Ардатовский район – 144

2. г.о.г. Арзамас – 209

3. Арзамасский – 63

4. Балахнинский – 228

5. Богородский – 518

6. Большеболдинский – 64

7. Большемурашкинский – 18

8. г.о.г. Бор – 705

9. Бутурлинский – 33

10. Вадский – 24

11. Варнавинский район – 24

12. Вачский – 120

13. Ветлужский – 12

14. Вознесенский – 44

15. Володарский – 289

16. Воротынский – 18

17. Воскресенский – 68

18. Выксунский – 137

19. Гагинский – 40

20. Городецкий – 242

21. Д.Константиновский – 69

22. Дзержинск – 1425

23. Дивеевский – 424

24. Княгининский - 28

25. Ковернинский – 38

26. Краснобаковский – 28

27. Краснооктябрьский – 202

28. Кстовский – 560

29. Кулебакский – 432

30. Лукояновский – 80

31. Лысковский – 180

32. Навашинский – 237

33. Павловский – 1096

34. Первомайский – 17

35. Перевозский – 34

36. Пильнинский – 137

37. Починковский – 201

38. Семеновский – 447

39. Сергачский – 280

40. Сеченовский – 74

41. Сокольский – 22

42. Сосновский – 190

43. Спасский – 41

44. Тонкинский – 3

45. Тоншаевский – 54

46. Уренский – 44

47. Чкаловский – 27

48. Шарангский – 20

49. Шатковский – 273

50. Шахунский – 183

ИСТОЧНИК KP.RU

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