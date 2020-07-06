2020-07-06T18:46:34+03:00
Происшествия

МЧС ищут легкомоторный самолет, упавший под Нижним Новгородом

Авария предположительно произошла в районе Дзержинска
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Соцсети: «Легкомоторный самолет упал под Нижним Новгородом»Соцсети: «Легкомоторный самолет упал под Нижним Новгородом»Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Очередная авария с участием легкомоторного самолета произошла в Нижегородской области. Самолет в настоящее время ищут спасатели. Об этом "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Под Дзержинском упал легкомоторный самолет. На борту, предположительно, находился один человек. О его состоянии пока ничего не известно. В настоящее время на место выехали экстренные службы, - сообщает телеграм-канал "112".

Однако само место падения пока не обнаружено. Первые прибывшие на место подразделения пока ничего не нашли. Сейчас проверка продолжается, проводится работа с заявителем по уточнению места падения.

Напомним, 30 мая 2020 года подобный инцидент произошел в Богородском районе Нижегородской области на аэродроме имени Баранова. Самолет ЯК-52 производил обкатку на взлетной полосе, на борту находился один человек. К счастью, тогда никто не пострадал и не получил ранения.

ЧП под Дзержинском.Видео: "Типичный Нижний Новгород"

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Проект Нижегородского гидроузла не получил одобрения Главгосэкспертизы
Артисты цирка Гии Эрадзе застряли в Нижнем Новгороде
Глава администрации Дзержинска Иван Носков прокомментировал взрыв газа в промзоне города
До 12 июля в Нижнем Новгороде будет работать мультимедийная выставка «Горький – город трудовой доблести»
ФК «Тамбов» встретится с принципиальным соперником на нижегородском стадионе
Игорь Тюрин: «Обновленная Конституция придаст импульс экономическому развитию страны и повышению благосостояния граждан»
Заявку на консультацию в Нижегородском онкодиспансере можно подать на портале госуслуг
В Ленинском районе Нижнего Новгорода снесли аварийный дом на улице Кутузова
Стало известно, когда запустят все поезда "Стриж" Москва - Нижний Новгород
100 тысяч квадратных метров дорожной разметки уже нанесено на улицах Нижнего Новгорода
Пьяный 33-летний мужчина утонул в озере на Щелоковском хуторе в минувшие выходные
Ольга Щетинина: «Высокая явка на голосовании подтвердила большую степень ответственности нижегородцев за будущее страны»
Нижний Новгород снова признан самым безопасным городом России
В Нижегородской области завершается голосование по выбору общественных пространств для благоустройства в 2021 году
Экстренное предупреждение от МЧС: На Нижний Новгород надвигается аномальная жара
«Яблоко» и «Новые люди» определились с кандидатами в думу Нижнего Новгорода
От коронавируса вылечились уже более 12,3 тысячи жителей Нижегородской области
Пятеро пациентов с COVID-19 cкончались в нижегородских больницах за минувшие сутки
Более 30 дежурных групп в нижегородских детсадах закрыты на карантин из-за коронавируса
Прокуратура помогла семье получить трехкомнатную квартиру в центре Нижнего Новгорода
Нижегородская детская школа искусств №1 получила более семи миллионов рублей на новые инструменты
Глеб Никитин: «Рост тарифов на коммунальные услуги в Нижегородской области будет одним из самых низких в стране»