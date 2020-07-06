МЧС ищут легкомоторный самолет, упавший под Нижним Новгородом

Очередная авария с участием легкомоторного самолета произошла в Нижегородской области. Самолет в настоящее время ищут спасатели. Об этом "Комсомольской правде" - Нижний Новгород" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

- Под Дзержинском упал легкомоторный самолет. На борту, предположительно, находился один человек. О его состоянии пока ничего не известно. В настоящее время на место выехали экстренные службы, - сообщает телеграм-канал "112".

Однако само место падения пока не обнаружено. Первые прибывшие на место подразделения пока ничего не нашли. Сейчас проверка продолжается, проводится работа с заявителем по уточнению места падения.

Напомним, 30 мая 2020 года подобный инцидент произошел в Богородском районе Нижегородской области на аэродроме имени Баранова. Самолет ЯК-52 производил обкатку на взлетной полосе, на борту находился один человек. К счастью, тогда никто не пострадал и не получил ранения.

ЧП под Дзержинском.Видео: "Типичный Нижний Новгород"

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