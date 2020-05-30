Самолет ЯК-52 упал под Нижним Новгородом

Страшное ЧП, чудом не закончившееся трагедией, произошло в Богородском районе Нижегородской области – на территории аэродрома имени Баранова упал самолет. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщил очевидец происшествия.

По предварительным данным, самолет ЯК-52 производил обкатку по взлетной полосе аэроклуба. На борту находился один человек. В результате аварии он не пострадал.

- Сообщение о падении воздушного судна в Богородском районе поступило в 16:05 30 мая 2020 года. Легкомоторный самолет ЯК-52 при отработке поворотов винтом задел землю, в результате чего произошло возгорание моторного отсека, - сообщили «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области, добавив, что данная информация – оперативная и может подлежать уточнению.

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