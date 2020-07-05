Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 июля 2020 года: пять новых жертв и почти 300 выздоровевших пациентов

Число заболевших коронавирусной инфекцией увеличилось до 18 397 человек (+225 подтвержденных случаев), число выздоровевших выросло до 12 151 человек (+294 человека за сутки). Увы, коронавирус унес еще пять жизней – таким образом, общее количество жертв коронавируса в Нижегородской области теперь составляет 259 человек.

Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 5 июля 2020 года: пять новых жертв и почти 300 выздоровевших пациентовФото: Яндекс

Большая часть заболевших коронавирусом в Нижегородской области проживает в районах и городских округах: на них, по данным на 4 июля 2020 года, приходится 9 590 зараженных из 18 397, а на сам Нижний Новгород – 8 807.

Наибольшее количество зараженных сейчас в Дзержинске – 1340 человек, а также в Павловском районе – 1059 человек. Достаточно много заболевших также на Бору, в Кстовском, Богородском, Кулебакском и Дивеевском районах и в Семенове. Кстати, в селе Дивеево по-прежнему действует карантин.