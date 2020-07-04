Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 4 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Большая часть заболевших коронавирусом в Нижегородской области проживает в районах и городских округах: на них, по данным на 4 июля 2020 года, приходится 9 590 зараженных из 18 397, а на сам Нижний Новгород – 8 807. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Наибольшее количество зараженных сейчас в Дзержинске – 1340 человек, а также в Павловском районе – 1059 человек. Достаточно много заболевших также на Бору, в Кстовском, Богородском, Кулебакском и Дивеевском районах и в Семенове. В селе Дивеево по-прежнему действует карантин.

В Нижнем Новгороде же набольшее количество зараженных приходится на Автозаводский район - там коронавирус подцепили 1991 человек.

Напомним, с 30 июня снят карантин в Павлове и Кулебаках, с 16 июня – в Выксе, с 28 мая – в Тумботине, с 27 мая – в Починках, с 26 мая – в Мухтолове и с 21 мая – в Гремячеве.

Напомним также, более 66% жителей Нижегородской области, заболевших коронавирусом, уже выздоровели и были выписаны.

КОНКРЕТНО

Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?

Ардатовский район – 144

г.о.г. Арзамас – 209

Арзамасский – 62

Балахнинский – 228

Богородский – 478

Большеболдинский – 63

Большемурашкинский – 18

г.о.г. Бор – 668

Бутурлинский – 33

Вадский – 24

Варнавинский район – 24

Вачский – 114

Ветлужский – 3

Вознесенский – 43

Володарский – 274

Воротынский – 18

Воскресенский – 68

Выксунский – 134

Гагинский – 40

Городецкий – 242

Д.Константиновский – 68

Дзержинск – 1340

Дивеевский – 424

Княгининский - 26

Ковернинский – 37

Краснобаковский – 28

Краснооктябрьский – 194

Кстовский – 559

Кулебакский – 431

Лукояновский – 80

Лысковский – 177

Навашинский – 231

Павловский – 1059

Первомайский – 17

Перевозский – 33

Пильнинский – 133

Починковский – 201

Семеновский – 445

Сергачский – 273

Сеченовский – 73

Сокольский – 22

Сосновский – 185

Спасский – 41

Тонкинский – 3

Тоншаевский – 49

Уренский – 44

Чкаловский – 27

Шарангский – 20

Шатковский – 258

Шахунский – 182

Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее

Н.Новгород – 8 807

Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?

Автозаводский – 1991

Ленинский – 1429

Канавинский – 1388

Сормовский – 969

Советский – 920

Московский – 826

Нижегородский – 801

Приокский – 483