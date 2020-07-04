Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 4 июля 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Большая часть заболевших коронавирусом в Нижегородской области проживает в районах и городских округах: на них, по данным на 4 июля 2020 года, приходится 9 590 зараженных из 18 397, а на сам Нижний Новгород – 8 807. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Наибольшее количество зараженных сейчас в Дзержинске – 1340 человек, а также в Павловском районе – 1059 человек. Достаточно много заболевших также на Бору, в Кстовском, Богородском, Кулебакском и Дивеевском районах и в Семенове. В селе Дивеево по-прежнему действует карантин.
В Нижнем Новгороде же набольшее количество зараженных приходится на Автозаводский район - там коронавирус подцепили 1991 человек.
Напомним, с 30 июня снят карантин в Павлове и Кулебаках, с 16 июня – в Выксе, с 28 мая – в Тумботине, с 27 мая – в Починках, с 26 мая – в Мухтолове и с 21 мая – в Гремячеве.
Напомним также, более 66% жителей Нижегородской области, заболевших коронавирусом, уже выздоровели и были выписаны.
КОНКРЕТНО
Сколько заболевших в каждом районе Нижегородской области?
Ардатовский район – 144
г.о.г. Арзамас – 209
Арзамасский – 62
Балахнинский – 228
Богородский – 478
Большеболдинский – 63
Большемурашкинский – 18
г.о.г. Бор – 668
Бутурлинский – 33
Вадский – 24
Варнавинский район – 24
Вачский – 114
Ветлужский – 3
Вознесенский – 43
Володарский – 274
Воротынский – 18
Воскресенский – 68
Выксунский – 134
Гагинский – 40
Городецкий – 242
Д.Константиновский – 68
Дзержинск – 1340
Дивеевский – 424
Княгининский - 26
Ковернинский – 37
Краснобаковский – 28
Краснооктябрьский – 194
Кстовский – 559
Кулебакский – 431
Лукояновский – 80
Лысковский – 177
Навашинский – 231
Павловский – 1059
Первомайский – 17
Перевозский – 33
Пильнинский – 133
Починковский – 201
Семеновский – 445
Сергачский – 273
Сеченовский – 73
Сокольский – 22
Сосновский – 185
Спасский – 41
Тонкинский – 3
Тоншаевский – 49
Уренский – 44
Чкаловский – 27
Шарангский – 20
Шатковский – 258
Шахунский – 182
Саров – с 1 мая статистика по Сарову не учитывается в общей сводке заболевших в Нижегородской области, помимо 43 человек, учтенных ранее
Н.Новгород – 8 807
Сколько заболевших в каждом районе Нижнего Новгорода?
Автозаводский – 1991
Ленинский – 1429
Канавинский – 1388
Сормовский – 969
Советский – 920
Московский – 826
Нижегородский – 801
Приокский – 483
ИСТОЧНИК KP.RU
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