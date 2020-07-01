Маргарита Красилевская: «Нижегородские избирательные участки закрылись без нарушений»

1 Июль 2020 2020-07-01T23:08:30+03:00

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Председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская прокомментировала первые итоги голосования по поправкам в Конституцию России.

- 1 июля в 20:00 завершилось Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ, - рассказала Маргарита Красилевская. - Все избирательные участки завершили работу без нарушений. Уже сейчас началась обработка документации. Уже идет подсчет голосов по избирательным участкам. Кроме того, члены избирательных комиссий начали вводить протоколы в систему ГАС «Выборы». Сейчас обработано порядка 10% протоколов. Предварительные итоги будут подведены завтра.

По данным региональной избирательной комиссии, серьезных нарушений в Нижегородской области не зафиксировано. Некоторые обращения от граждан поступали, но указанные нарушения в ходе проверок не подтвердились.

- Мы считаем, что работа проведена на высоком уровне, - прокомментировала Маргарита Красилевская.

ИСТОЧНИК KP.RU