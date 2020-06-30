«Почему мы ждем “идеальную жертву”?»: Никита Nomerz создал граффити на тему расовой дискриминации

Известный уличный художник Никита Nomerz, отличающийся глубиной мышления, представил нижегородцам свою новую работу под названием «Баланс». Граффити посвящены расовой дискриминации как в России, так и в мире в целом.

Новые работы художника стрит-арта из Нижнего Новгорода нарисованы на стенах заброшенного ангара, который в советские годы использовался как тир. Собственно, поэтому изображения эти - мишени типа «грудной фигуры».

- С противоположных сторон смотрят друг на друга изображения чернокожего человека и белого человека. Серия работ является раскадровкой анимации с проекции на центральной стене ангара. Зацикленная анимация меняет образы со стен местами и говорит о единстве, объединяя фигуры в целое, - пояснил Никита Никита Nomerz.

Нижегородец напомнил, что протесты в отношении полицейских, которые необоснованно жестко расправляются с чернокожими, начались в США в феврале 2012. Тогда во Флориде полицейский застрелил 17-летнего чернокожего подростка, потому что тот подозрительно выглядел в кофте с капюшоном. Как выяснилось позже, подросток был безоружен и нес из магазина домой пакет конфет.

- В данном случае капюшон послужил поводом заподозрить человека в противоправных действиях и лишить его жизни. После смерти подростка и оправдания судом патрульного, начались акции протестов, символом которого стал капюшон и хештэг #blacklivesmatter. В этом году после трагической смерти чернокожего человека от действия полиции хештег получил большую популярность на массовых акциях против расовой дискриминации и полицейского насилия. Потому что люди должны оцениваться по своим поступкам, а не цвету кожи или внешнему виду, - считает уличный художник.

Никита Nomerz отметил, что в России не все так плохо с расовой дискриминацией, как, скажем, в Штатах, однако и здесь, по его словам, бывают прецеденты.

- Зачастую, мы с энтузиазмом находим изъяны пострадавшего, оправдывая жестокость полицейских. Погибшему Джорджу Флойду не помешали неоднократные судимости, чтобы стать символом жертвы полицейского насилия в США. Почему мы в России ждем «идеальную жертву»? - задумался нижегородец.

Никита Nomerz создал граффити на тему расовой дискриминации.Работа называется "Баланс"

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