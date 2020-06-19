Коммунальщики закрасили «карантинные» граффити известного уличного художника Никиты Nomerz

Нижегородские коммунальщики закрасили три работы проекта «Режим повышенной готовности» известного уличного художника Никита Nomerz. Были утрачены «Монологи», «Социальная дистанция» и текстовая стена с названием серии, заявил художник в своем Инстаграме.

Проект "Режим повышенной готовности" был создан в конце апреля 2020 года.Фото: СОЦСЕТИ

По словам Никиты Nomerz, в приволжской столице работы стрит-арт-художников редко уничтожаются, ведь большая часть создается на разрушенных и заброшенных объектах. Такие граффити исчезают в процессе сноса зданий.

Проект "Режим повышенной готовности" был создан в конце апреля 2020 года.Фото: СОЦСЕТИ

- Обычно, для своих работ я выбираю именно такие места, а не свежевыкрашенные фасады и отреставрированные здания. Так и здесь, одна из закрашенных работ была сделана на стене частично снесенного гаражного сооружения. Другое здание функционирует, как это выяснилось в процессе рисования, хотя и выглядит заброшенным. У меня нет злого умысла испортить чужое имущество, а наоборот, поэтому выбирая подобные локации я не чувствую себя нарушителем закона, - пояснил нижегородец.

Проект "Режим повышенной готовности" был создан в конце апреля 2020 года.Фото: СОЦСЕТИ

Молодой человек признался, что во время создания новых граффити готов к любому исходу. Да и всякое случалось с его работами. То их уродовали хулиганы, то они сами разрушались с годами или из-за погодных условий. Но впервые художества известного нижегородского стрит-арт-художника были уничтожены демонстративно.

Проект "Режим повышенной готовности" был создан в конце апреля 2020 года.Фото: СОЦСЕТИ

- Лучше бы коммунальные службы занялись ремонтом этого здания, а не ставили нелепые заплатки на разрушеннои стене, пытаясь так глупо скрыть проблемы. Они стали еще заметнее. Приходите посмотреть на них и на уцелевшие работы по адресу улица Ильинская, 80 в. Расположение больше не скрываю, - заключил Никита Nomerz.

Утрачены «Монологи», «Социальная дистанция» и текстовая стена с названием серии. Фото: https://vk.com/bezcenznn

«Комсомольская правда» рассказывала, что серия работ под названием «Режим повышенной готовности» была создана в конце апреля 2020 года. Тогда художник пояснил, что проект посвящен кризису государства, рассмотренному сквозь призму эпидемии коронавируса.

Утрачены «Монологи», «Социальная дистанция» и текстовая стена с названием серии. Фото: https://vk.com/bezcenznn

- Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми. Они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляция от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага, - написал художник в соцсетях.

Утрачены «Монологи», «Социальная дистанция» и текстовая стена с названием серии. Фото: https://vk.com/bezcenznn

При этом художник обещал, что официальное открытие граффити обязательно состоится, но после снятия режима самоизоляции. Оттого не называл адрес, по которому поклонники его творчества могли бы найти свежие граффити. Однако это не помешало нижегородцам самостоятельно отыскать локацию и устроить фотосессии на фоне уличных картин.

Граффити "Режим повышенной готовности" Никиты Nomerz.Работы выполнены в Нижнем Новгороде

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