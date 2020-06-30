Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 17,4 тысячи человек. Причем, по данным на 30 июня 2020 года, 8,3 тысячи проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 9,1 тысячи - в районах и городских округах.
Как рассказали в пресс-службе облправительства, COVID-19 верифицирован у 1222 жителей Дзержинска, 1021 жителе Павловского района, 654 жителях Бора, 551 жителе Кстовского района, 457 жителях Богородского района, 431 жителе городского округа Семеновский, 430 жителях Кулебакского района, 424 жителях Дивеевского района, 257 жителей Сергачского района, 248 жителях Володарского района, 244 жителей Шатковского района, 238 жителей Городецкого района, 225 жителей Навашинского района и 225 жителей Балахнинского района.
Однако за последние сутки в 29 районах Нижегородской области новые случаи коронавируса выявлены не были.
КОНКРЕТНО
Так расположились районы и города по количеству заболевших на 29 июня 2020 года:
Ардатовский район – 144
Арзамас – 206
Арзамасский – 62
Балахнинский – 225
Богородский – 457
Большеболдинский – 62
Большемурашкинский – 13
Бор – 654
Бутурлинский – 31
Вадский – 12
Варнавинский район – 19
Вачский – 105
Ветлужский – 3
Вознесенский – 39
Володарский – 248
Воротынский – 18
Воскресенский – 65
Выксунский – 126
Гагинский – 39
Городецкий – 238
Дальнеконстантиновский – 67
Дзержинск – 1222
Дивеевский – 424
Княгининский - 24
Ковернинский – 34
Краснобаковский – 27
Краснооктябрьский – 190
Кстовский – 551
Кулебакский – 430
Лукояновский – 76
Лысковский – 164
Навашинский – 225
Павловский – 1021
Первомайский – 17
Перевозский – 31
Пильнинский – 121
Починковский – 197
Семеновский – 431
Сергачский – 257
Сеченовский – 71
Сокольский – 22
Сосновский – 174
Спасский – 41
Тонкинский – 3
Тоншаевский – 42
Уренский – 44
Чкаловский – 26
Шарангский – 19
Шатковский – 244
Шахунский – 172
Саров – 43 случая (с 1 мая 2020 года статистика не учитывается в общей сводке)
Нижний Новгород – 8 305
КСТАТИ
Карантин по коронавирусной инфекции действует только в Дивееве. В остальных населенных пунктах, где были очаги заболеваемости, карантин отменен. В частности, 30 июня послабления введены в Павлове и Кулебаках, а с 16 июня - в Выксе. В мае карантин был снят в поселке Гремячево (Кулебаки), поселке Мухтолово Ардатовского района, в селе Починки и рабочем поселке Тумботино Павловского района.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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