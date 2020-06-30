Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 июня 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших

Общее число заболевших коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 17,4 тысячи человек. Причем, по данным на 30 июня 2020 года, 8,3 тысячи проживают в Нижнем Новгороде, а остальные 9,1 тысячи - в районах и городских округах.

Как рассказали в пресс-службе облправительства, COVID-19 верифицирован у 1222 жителей Дзержинска, 1021 жителе Павловского района, 654 жителях Бора, 551 жителе Кстовского района, 457 жителях Богородского района, 431 жителе городского округа Семеновский, 430 жителях Кулебакского района, 424 жителях Дивеевского района, 257 жителей Сергачского района, 248 жителях Володарского района, 244 жителей Шатковского района, 238 жителей Городецкого района, 225 жителей Навашинского района и 225 жителей Балахнинского района.

Однако за последние сутки в 29 районах Нижегородской области новые случаи коронавируса выявлены не были.

КОНКРЕТНО

Так расположились районы и города по количеству заболевших на 29 июня 2020 года:

Ардатовский район – 144

Арзамас – 206

Арзамасский – 62

Балахнинский – 225

Богородский – 457

Большеболдинский – 62

Большемурашкинский – 13

Бор – 654

Бутурлинский – 31

Вадский – 12

Варнавинский район – 19

Вачский – 105

Ветлужский – 3

Вознесенский – 39

Володарский – 248

Воротынский – 18

Воскресенский – 65

Выксунский – 126

Гагинский – 39

Городецкий – 238

Дальнеконстантиновский – 67

Дзержинск – 1222

Дивеевский – 424

Княгининский - 24

Ковернинский – 34

Краснобаковский – 27

Краснооктябрьский – 190

Кстовский – 551

Кулебакский – 430

Лукояновский – 76

Лысковский – 164

Навашинский – 225

Павловский – 1021

Первомайский – 17

Перевозский – 31

Пильнинский – 121

Починковский – 197

Семеновский – 431

Сергачский – 257

Сеченовский – 71

Сокольский – 22

Сосновский – 174

Спасский – 41

Тонкинский – 3

Тоншаевский – 42

Уренский – 44

Чкаловский – 26

Шарангский – 19

Шатковский – 244

Шахунский – 172

Саров – 43 случая (с 1 мая 2020 года статистика не учитывается в общей сводке)

Нижний Новгород – 8 305

КСТАТИ

Карантин по коронавирусной инфекции действует только в Дивееве. В остальных населенных пунктах, где были очаги заболеваемости, карантин отменен. В частности, 30 июня послабления введены в Павлове и Кулебаках, а с 16 июня - в Выксе. В мае карантин был снят в поселке Гремячево (Кулебаки), поселке Мухтолово Ардатовского района, в селе Починки и рабочем поселке Тумботино Павловского района.

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