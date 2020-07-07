«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Моя семья» в Нижнем Новгороде
В преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» провела тематический фотоконкурс. В течение двух недель на нашем сайте проходило голосование, по итогам которого были определены 10 победителей, набравшие наибольшее количество лайков.
Нам в редакцию прислали свои фотографии несколько семей - читатели поддерживали их своими голосами с 22 июня по 6 июня.
Итак, вот 10 победителей:
- семья Ганец
- семья Шероновых
- семья Картавиных
- семья Андрияновых
- семья Щериных
- семья Смирновых
- семья Яковенко
- семья Будяковых
- семья Наклёскиных
- семья Иконниковых.
В ближайшее время мы пригласим их на награждение и вручим подарки от партнеров проекта. Спасибо всем за участие!
Партнеры конкурса:
Производитель товаров для творчества и хобби «Гамма»
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