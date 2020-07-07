«Комсомолка» подвела итоги фотоконкурса «Моя семья» в Нижнем Новгороде

В преддверии Дня семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля, «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» провела тематический фотоконкурс. В течение двух недель на нашем сайте проходило голосование, по итогам которого были определены 10 победителей, набравшие наибольшее количество лайков.

Нам в редакцию прислали свои фотографии несколько семей - читатели поддерживали их своими голосами с 22 июня по 6 июня.

Итак, вот 10 победителей:

- семья Ганец

- семья Шероновых

- семья Картавиных

- семья Андрияновых

- семья Щериных

- семья Смирновых

- семья Яковенко

- семья Будяковых

- семья Наклёскиных

- семья Иконниковых.

В ближайшее время мы пригласим их на награждение и вручим подарки от партнеров проекта. Спасибо всем за участие!

Партнеры конкурса:

Производитель товаров для творчества и хобби «Гамма»

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