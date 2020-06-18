«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Моя семья» в Нижнем Новгороде

Каждый год 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В преддверии этого праздника «Комсомольская правда в Нижнем Новгороде» запускает фотоконкурс «Моя семья».

В течение двух недель на нашем сайте будет проходить онлайн-голосование, по итогам которого десять победителей, набравшие наибольшее количество «лайков», получат подарки от партнеров.

Для участия нужно скачать анкету, заполнить ее и прислать вместе с фотографией вашей семьи на почту kpnn@phkp.ru. Обязательно укажите в теме письма слово «Фотоконкурс». Фотография должна быть вертикальной и весить не более 1,5 МБ. Участники будут добавляться в голосование каждый день.

Голосование стартует утром 22 июня и завершится 6 июля в 17:00. Победители будут приглашены на награждение.

Голосование будет проходить в течение двух недель

ВАЖНО! В конкурсе могут принимать участие все желающие.

Выбирайте фото и скорее присылайте в нашу редакцию! Кстати, ставить «лайки» за понравившуюся семью можно будет каждый день. Удачи, мы за вас болеем!

Партнеры конкурса:

Производитель товаров для творчества и хобби «Гамма»

Логотип компании

Онлайн кинотеатр IVI

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