Истребитель за пачку сигарет: «Комсомолка» выяснила, как нижегородский чиновник пустил с молотка боевые самолеты

Продать несколько истребителей по 153 рубля за штуку, увести из кармана государства 1,5 миллиарда рублей, а потом преспокойненько отдыхать девять лет на собственной даче в нескольких километрах от места преступления – думаете, такое бывает только в плохих комедиях? Вовсе нет. Нижегородский чиновник Андрей Силяков на деле показал, как украсть миллиард и не попасть за решетку. В хитросплетениях мошеннической схемы «Комсомолка» разбиралась вместе с бывшим следователем СУ СКР по Нижегородской области, а ныне прокурором Генеральной прокуратуры РФ в ПФО Виктором Латиным.

Мазут за бесценок

История эта столь давняя, что подробности этого преступления с трудом вспоминают даже старожилы следственных органов. В далеком 2009 году Андрей Силяков, работая начальником отдела нефтепродуктов Управления Росрезерва по ПФО, мало чем отличался от любого другого нижегородского чиновника: каждый день старательно ходил на работу, отсиживал положенные часы, воспитывал детей. И все-таки привлек внимание сотрудников правоохранительных органов.

- В то время оперативники регионального УФСБ заметили, что из государственной собственности за бесценок был продан мазут, который хранился на Автозаводской ТЭЦ, - вспоминает Виктор Латин. - Объем немаленький – 35 тысяч тонн! Мазут относился к государственным запасам, хранившимся на случай непредвиденных для страны обстоятельств. В обязанности Андрея Силякова как раз входил учет и контроль за хранением этих запасов.

И учет он провел довольно умело. Как выяснилось в ходе следствия, когда специальная комиссия Управления Росрезерва по ПФО принимала решение о стоимости мазута, Андрей Силяков представил поддельные документы, подтверждающие, что горючее не соответствует ГОСТу. В результате мазут был выставлен на аукцион по смешной цене.

- Когда следователи начали разбираться в этом деле, то выяснилось, что мазут «за копейки» приобрела фирма, зарегистрированная по месту жительства родителей Андрея Силякова, - рассказывает Виктор Латин. – А генеральным директором этой фирмы, по странному стечению обстоятельств, оказался его близкий знакомый.

К сожалению для чиновника, следователи не поверили в его величество случай и заподозрили в этом деле мошенническую схему. Тут-то и выяснились любопытные обстоятельства.

- Мы обратили внимание, что все остальные участники конкурса в своих заявках указывали заведомо завышенную цену, - рассказывают следователи. – Позднее, они признались, что сделали это по просьбе Андрея Силякова. Какие аргументы он пустил в ход, неизвестно. Однако факт остается фактом – у фирмы, принадлежавшей его другу, конкурентов в этом конкурсе не было.

Что касается истинной стоимости мазута, то установить ее не составило труда – все документы, касавшиеся его качества, все еще хранились на Автозаводской ТЭЦ. После проведения необходимой экспертизы, была установлена рыночная стоимость топлива. Как оказалось, ущерб государству от его действий составил около 315 миллионов рублей. Впрочем, сам чиновник не продешевил – полученное за бесценок топливо позднее было продано по нормальной рыночной цене.

На заседание суда в 2011 году Андрея Силяков так и не явился.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Неизвестные «железки»

Однако это оказалась только вершина айсберга. Когда следователи принялись «копать» дело Силякова, то счет ущерба пошел уже на миллиарды.

- В 2007 году проводилась масштабная распродажа деталей из государственных запасов, - поясняет следователь. – На продажу были выставлены листы железа, металлические пруты – всего несколько страниц различных наименований. Фигурировали в этом перечне и четыре детали с замысловатым названием «монтажный узел 306-002», «монтажный узел 306-003» и так далее. То, что на самом деле под этим названием скрываются боевые истребители Миг-31, знал только Андрей Силяков.

Оценив каждую «железку» в 153 рубля (по сути, за пачку сигарет - прим. ред.),Андрей Силяков пошел по своей старой проверенной схеме: сначала продал истребители фирме своего друга, а затем перепродал их заводу «Сокол» уже по рыночной цене.

- Надо сказать, что все это время истребители по-прежнему находились на территории завода, - поясняет Виктор Латин. – Понятное дело, что если бы кто-то обратился к руководителям предприятия с просьбой о выдаче самолетов, то они бы обратились в правоохранительные органы. Однако этого не произошло. Судите сами, в собственности завода эти самолеты не числились, контролировать Росрезерв в плане законности продажи руководство предприятия не могло – поэтому и не вмешивалось в дела Силякова.

Девятилетний розыск

Стоит отметить, что пока истребители «дошли» от Росрезерва до завода «Сокол», они успели сменить пять собственников. К счастью, среди них были только фирмы, так или иначе связанные с самим Силяковым, а не с террористическими организациями.

- Все это время находившиеся в резерве у государства и хранившиеся на территории завода «Сокол» истребители своего местоположения не меняли, в руки бандитов не попадали и попасть не могли. Переходило только право собственности на них, - пояснил следователь. – Однако ущерб государству от действий экс-чиновника составил свыше 1 миллиарда рублей. Сам он получил немалую часть этих денег - в ходе обысков у него дома были обнаружены его записи со схемами обналичивания денег, поступивших на расчетные счета коммерческих организаций.

Следствие по этому громкому делу продолжалось с 2009 по 2011 годы. В это время его счета в банке, два земельных участка чиновника и два его дома находились под арестом. Вскоре такая же участь постигла бы и их хозяина. Однако в аккурат накануне оглашения приговора чиновник исчез. Как в воду канул – ни в своем доме, ни у жены, ни у родственников его отыскать не смогли. Чиновника объявили в федеральный розыск, да только это не помогло – ходили слухи, что он уже давно сбежал за границу. По всей вероятности, так и было. Однако, видимо, вдали от Родины он заскучал – спустя девять лет после своего исчезновения чиновник снова объявился в Нижегородской области.

Андрей Силяков был задержан на даче у своей жены в Балахнинском районе. ФОТО: "Типичный Нижний"

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий нами была получена информация о том, что Силяков скрывается в доме своей супруги в Балахнинском районе, - рассказали в ГУФСИН по Нижегородской области. – В итоге, в 7:50 26 мая осужденный был задержан. Сейчас он находится под стражей в СИЗО № 1.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

315 миллионов рублей – ущерб государству от продажи мазута

1 миллиард рублей – ущерб от продажи истребителей

35 тысяч тонн мазута продано на аукционе

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru