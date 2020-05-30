«МиГ по 153 рубля»: сотрудника Росрезерва, загнавшего боевые самолеты за копейки, задержали спустя девять лет
Сколько стоят боевые самолеты «МиГ»? Нижегородец Андрей Силяков, не слишком задумываясь по этому поводу, загнал их девять лет назад по… 153 рубля за штучку. Конечно, цены в 2011 году были другими, но не до такой же степени! А ушлый мужчина еще и умудрился не попасться в руки правоохранителей. До недавних пор – 26 мая 2020 года он наконец был задержан. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.
- Будучи работником управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу, Андрей Силяков совершил хищение четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также более 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве. Девять лет назад областной суд заочно приговорил Андрея Силякова к 11 годам лишения свободы, однако на оглашение приговора он не явился и был объявлен в федеральный розыск, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Размер ущерба, нанесенного государству из-за преступных действий Андрея Силякова, оценивается в 1 миллиард 320 миллионов 755 тысяч рублей.
Даже после объявления в международный розыск Андрею Силякову еще несколько лет удавалось скрываться от оперативных сотрудников нижегородского ГУФСИН. Однако мужчину внезапно потянуло на родину – он приехал в дом своей супруги в Балахнинском районе Нижегородской области, где его благополучно и задержали. В настоящее время Андрей Силяков задержан и взят под стражу.
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ИСТОЧНИК KP.RU