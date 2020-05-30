2020-05-30T18:01:18+03:00
Происшествия

«МиГ по 153 рубля»: сотрудника Росрезерва, загнавшего боевые самолеты за копейки, задержали спустя девять лет

Мужчина не выдержал и вернулся на родину к жене, где его и задержали
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
«МиГ по 153 рубля»: сотрудника Росрезерва, загнавшего боевые самолеты за копейки, задержали спустя девять лет«МиГ по 153 рубля»: сотрудника Росрезерва, загнавшего боевые самолеты за копейки, задержали спустя девять летФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Сколько стоят боевые самолеты «МиГ»? Нижегородец Андрей Силяков, не слишком задумываясь по этому поводу, загнал их девять лет назад по… 153 рубля за штучку. Конечно, цены в 2011 году были другими, но не до такой же степени! А ушлый мужчина еще и умудрился не попасться в руки правоохранителей. До недавних пор – 26 мая 2020 года он наконец был задержан. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по региону.

- Будучи работником управления Росрезерва по Приволжскому федеральному округу, Андрей Силяков совершил хищение четырех истребителей-перехватчиков МиГ-31, а также более 35 тысяч тонн мазута, находившихся в мобилизационном резерве. Девять лет назад областной суд заочно приговорил Андрея Силякова к 11 годам лишения свободы, однако на оглашение приговора он не явился и был объявлен в федеральный розыск, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Размер ущерба, нанесенного государству из-за преступных действий Андрея Силякова, оценивается в 1 миллиард 320 миллионов 755 тысяч рублей.

Даже после объявления в международный розыск Андрею Силякову еще несколько лет удавалось скрываться от оперативных сотрудников нижегородского ГУФСИН. Однако мужчину внезапно потянуло на родину – он приехал в дом своей супруги в Балахнинском районе Нижегородской области, где его благополучно и задержали. В настоящее время Андрей Силяков задержан и взят под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Нижегородские власти создали сайт о благоустройстве парка «Швейцария» к 800-летию города
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 30 мая 2020 года: какие районы лидируют по количеству заболевших
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 30 мая 2020 года: Меньше всего болеют в Приокском районе
Девять новых остановок появятся на Южном обходе Дзержинска
Цены на куриное мясо, морковь и лук снизились в Нижегородской области
Число умерших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 93 человек
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 30 мая 2020 года выросло до 3670 человек
Более 211 тысяч жителей Нижегородской области прошли тестирование на коронавирус
Детские сады откроются в Дзержинске с 1 июня
Открытие кладбищ в Нижнем Новгороде: кто и при каких условиях сможет посещать
Горячую воду на Автозаводе отключать не будут
Почти 400 нижегородцев вернулись домой из-за границы с 15 апреля
Чкаловскую лестницу отреставрируют к юбилею Нижнего Новгорода
Медалистами в 2020 году стали 564 нижегородских выпускника
Участник скандального хоровода в Стригинском бору будет оштрафован
Волонтеры высадили памятную аллею в сквере возле дома ветерана в Нижнем Новгороде
Онлайн-шоу проекта «Ярмарка – детям» пройдет на YouTube-канале Нижегородской ярмарки 1 июня
iGooods: доставка продуктов нижегородцам на дом
Нижегородские волонтеры высадили памятную аллею в сквере у дома ветерана ВОВ
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 мая 2020 года: Больше всего зараженных за сутки прибавилось в Ленинском районе
Профессиональным спортсменам из Нижегородской области разрешили вернуться к тренировкам с 29 мая
Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 29 мая 2020 года выросло до 3508 человек
Каринэ Кочарян: «Поправки в Конституцию гарантируют равноправие и взаимоуважение всех народов, населяющих Россию»
Резкое похолодание ожидается в Нижегородской области в выходные