«Такая красивая пара»: Дочь Бориса Немцова Дина выходит замуж

В последнее время Дина Немцова, дочь известного политика Бориса Немцова и журналистки Екатерины Одинцовой, неизменно радовала своих подписчиков фотографиями со светских раутов и модными образами. Однако, видимо, пришло время остепениться – сегодня девушка рассказала о своем грядущем замужестве.

- Всем спасибо за поздравления! Свадьба через год. Надеемся, что без масок, - рассказала своим подписчикам Дина.

Эта новость не на шутку переполошила интернет. Все поклонники Дины тут же принялись осыпать ее поздравлениями.

- Вы такая пара красивая, желаю вам необыкновенного счастья, - поздравила khibatullina_k

dinanemtsova_ Дочь Бориса Немцова Дина выходит замуж

- Избранник модный, - отметила zagrik_ru.

- Зайцы! – умилилась lisa.consciously

Стоит отметить, что за последние полгода это уже вторая громкая помолвка. Ранее о грядущем замужестве рассказала всемирно известная супермодель Наталья Водянова. Она получила предложение руки и сердца от миллиардера Антуана Арно накануне Нового года. Сейчас у пары уже подрастают двое детей – 6-летний Максим и 4-летний Роман.

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