«Помолвка была в феврале»: Наталья Водянова рассказала о самых ярких моментах 2019 года

Всемирно известная модель и благотворитель Наталья Водянова составила рейтинг самых ярких моментов ушедшего года, опубликовав его в формате видео.

- Двадцать самых ярких моментов прошедшего года на моем YouTube-канале, - написала знаменитость в Инстаграме.

Наталья Водянова рассказала о самых ярких моментах ушедшего года.Модель выложила очередное видео на своем YouTube-канале.

Итак, в топ самых любимых моментов 2019 года Водянова включила благотворительный Love Ball Arabia, который супермодель провела в Катаре в поддержку своего фонда «Обнаженные сердца». Среди гостей были как российские, так и голливудские звезды: Ульяна Сергеенко, фон Фюрстенберг, Ники Хилтон, Синди Бруна, Алессандра Абросио и другие. За вечер удалось собрать почти 7,5 миллиона долларов!

Упомянула Наталья и свой визит на кинофестиваль в Каннах. На красной ковровой дорожке модель появилась в роскошном полупрозрачном платье и увесистых украшениях с драгоценными камнями.

- Было здорово оказаться там, надев красивые украшения и платья, - вспоминает нижегородка.

На почетном пятом места звезда мировых подиумов, широко улыбаясь, призналась, что возлюбленный Антуан Арно предложил ей выйти за него замуж еще в феврале.

- Это случилось на мой день рождения. Я получила это невероятное кольцо, - Наталья помахала рукой перед камерой. - Это стало полной неожиданностью для меня. Кстати, предложение было сделано на русском языке! Как вы понимаете, дальше - свадьба!

Не менее важным событием для нее стало участие в фестивале We Day в Лондоне. Во время своего выступления Наталья заставила 15 тысяч детей, собравшихся на стадионе Уэмбли, прокричать вместе с ней слово «месячные» на английском языке.

- В этом нет ничего ужасного или страшного! Это очень важно, так как только вместе мы можем попытаться разрушить устоявшиеся табу, - пояснила Водянова в Инстаграме.

На девятом месте рейтинга оказался дебют 17-летнего сына Натальи Водяновой Лукаса в качестве модели на Парижской Неделе моды.

- Я знала, что когда-нибудь это случится, - призналась знаменитость. - Потому что он всегда мечтал работать в фэшн-индустрии.

Еще один счастливый момент прошлого года у Натальи связан с путешествием по России, в которое она прихватила сыновей Лукаса и Виктора и дочку Неву.

- В этой поездке мне хотелось, чтобы мои дети поняли, каково это - быть русским! - заявила Водянова.

Также в рейтинг вошло грандиозное празднование дня рождения любимой бабунечки. В ноябре Ларисе Гавриловне стукнуло 90 лет!

- Это была лучшая вечеринка. Мы собрались вместе всей семьей, - отметила Наталья.

Кстати, назвать двадцать лучших моментов знаменитой нижегородке в итоге не удалось. Пришлось ограничиться лишь девятнадцатью. А все из-за того, что во время съемок влога 5-летний сын Натальи Максим раскапризничался, и маме пришлось прервать свой увлекательный рассказ.