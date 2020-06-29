2020-06-29T14:19:46+03:00
Звезды

«Известность - это не привилегия»: Глеб Никитин отреагировал на выходку Анастасии Волочковой, которая тайно пробралась в Дивеево

Губернатор Нижегородской области объяснил балерине, почему село закрыто на карантин
Анастасия НАЗАРОВА
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Знаменитая балерина тайно проникла в Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/Знаменитая балерина тайно проникла в Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Фото: https://www.instagram.com/volochkova_art/
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Знаменитая балерина Анастасия Волочкова наделала шуму, проникнув на территорию села Дивеево, которое закрыто на карантин по коронавирусу. Нижегородцев возмутило поведение артистки, поскольку некоторые второй месяц не могут навестить в Дивееве своих родственников - въезд туда запрещен. Но звезда Волочкова смогла и в женский монастырь попасть, и в гости к маминой подруге наведаться.

- Глеб Сергеевич, вы в Дивееве карантин либо отмените, либо делайте все, чтобы предотвратить распространение всякой заразы. Почему в Дивеево едут люди из других городов и идут по храмам? Анастасия Волочкова не исключение, - написала julia_0531 под одним из последних постов главы региона в «Инстаграме».

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмалчиваться не стал, и уже на следующий день после появления новостей о визите знаменитости публично отреагировал на эту ее выходку.

- Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеева и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? - написал Глеб Никитин у себя на страничке и тут же ответил: нет!

По словам чиновника, на нарушительницу Волочкову и ее спутника составлены протоколы и даже выписаны штрафы. Кстати, на территорию «карантинного» Дивеева балерина проникла «окольными путями», не без помощи местных друзей.

- Карантин - это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителеи не только села Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители, - уточнил глава региона. -Отдельно хочу отметить, что известность - это не привилегия и не вседозволенность. Это прежде всего ответственность. За тех, кто может на тебя равняться. И только тот, кто проявляет такую ответственность, получает моральное право говорить о совести.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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