2020-06-29T17:22:58+03:00
Общество

Стало известно, через какие районы Нижегородской области пройдет скоростная дорога Москва – Казань

Общая протяженность нижегородского участка составит 280 километров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Стало известно, через какие районы Нижегородской области пройдет скоростная дорога Москва – КазаньСтало известно, через какие районы Нижегородской области пройдет скоростная дорога Москва – КазаньФото: СОЦСЕТИ
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О том, что через Нижегородскую область пройдет новый «шелковый путь» - дорога из Европы в Китай – впервые заговорили еще в 2017 году. Его составной частью станет скоростная автомобильная трасса МоскваКазань. В этом году стало известно, что данный проект вошел в национальный план восстановления российской экономики, озвученный премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Планируется, что полностью завершить проект удастся в 2027 году. «Комсомолка» выяснила, чего ждать от строительства этой дороги Нижегородской области.

- Наш регион одним из первых в стране согласовал принципиальное расположение оси трассы на территории области, - рассказали в региональном министерстве транспорта и автомобильных дорог. - В процессе согласования учтены все замечания органов местного самоуправления и органов исполнительной власти Нижегородской области. При этом будут сохранены особо охраняемые природные территории и объекты культурного наследия.

В настоящее время уже известно, что протяженность нижегородского участка скоростной трассы составляет 280 километров. В нашей области она пройдет через Навашинский, Ардатовский, Арзамасский, Вадский, Перевозский, Бутурлинский, Сергачский и Пильнинский районы. В этих муниципальных образованиях проживает около 230 тысяч человек.

- На границе Владимирской области предполагается строительство нового моста через Оку, а на пересечениях с дорогами Нижний НовгородАрзамас и Павлово – Мухтолово должны быть построены транспортные развязки, - рассказали в региональном министерстве транспорта. - Благодаря строительству, часть транспортного потока перераспределится на новую дорогу, что позволит снизить уровень загрузки автодороги М-7 «Волга».

Впрочем, Нижегородская область получит не только транспортные, но и экономические дивиденды. Прежде всего, речь идет о развитии туризма и повышении инвестиционной привлекательности.

- Строительство этой трассы позволит снять инфраструктурные ограничения, в том числе проблемы с транспортной доступностью, и повысить инвестиционную привлекательность рассматриваемых территорий не менее чем в два раза, - полагают в правительстве Нижегородской области. - Положительно скажется строительство и на увеличении туристского потока в Нижегородскую область за счет посещения региона туристами, совершающими поездки из Европы в Китай и из Китая в Европу. Использование инфраструктуры маршрута будет способствовать продвижению туристского потенциала Нижегородской области и увеличению посещаемости туристских центров всего региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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