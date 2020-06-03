Скоростная дорога «Москва – Нижний Новгород – Казань» вошла в национальный план восстановления российской экономики

Накануне в Москве премьер-министром страны Михаилом Мишустиным был представлен национальный план восстановления российской экономики, рассчитанный на два года. Среди главных инфраструктурных проектов оказался и объект, имеющий непосредственное отношение к Нижнему Новгороду – скоростная трасса «Москва- Казань». Впервые об этом проекте заговорили еще в 2017 году.

- Москву, Нижний Новгород и Казань свяжет платная шестиполосная дорога, - рассказали тогда в Главгосэкспертизе. – По ней можно будет ездить со скоростью до 150 километров в час.

В Нижегородской области эта трасса пройдет через несколько районов и значительно упрочит связь региона с Москвой. Если сейчас до столицы на автомобиле придется добираться по пробкам больше семи часов, то после ввода скоростной трассы это время заметно сократится.

- В соответствии с распоряжением от 8 июня 2019 года, в Нижегородской области новая дорога пройдет через городские округа Навашинский и Перевозский, затронет Сергач и Бутурлино, - рассказали в региональном правительстве. – А завершится нижегородский участок дороги в Пильнинском районе.

Как сообщается в национальном плане восстановления российской экономики, всего на реализацию этого проекта планируется направить 610,2 миллиарда рублей. Из них 8,8 миллиарда рублей будет выделено уже в 2020 году, а 2,6 миллиарда рублей – в 2021 году. Завершить строительство объекта планируется в 2027 году.

Напомним, строительство трассы «Москва - Нижний Новгород – Казань» планировалось начать в 2020 году. Первый этап включает в себя прокладку новых участков дороги между Москвой и Владимиром общей протяженностью 145 километров. Второй этап предполагает строительство южного обхода Казани протяженностью 142,8 километра. Трасса должна пройти через город Канаш (Чувашия) и село Шали (Татарстан).

КОНКРЕТНО

Через какие населенные пункты Нижегородской области пройдет платная дорога?

г. о. Навашинский, р. п. Мухтолово Ардатовского района, Балахонинский сельсовет, Ломовский сельсовет, Абрамовский сельсовет, Кирилловский сельсовет Арзамасского района, Стрельский сельсовет, Дубенский сельсовет, Лопатинский сельсовет, Новомирский сельсовет Вадского района, г.о. Перевозский, Ягобовский сельсовет, Кочуновский сельсовет, р. п Бутурлино, Уваровский сельсовет Бутурлинского района, Пошатовский сельсовет Краснооктябрьского района, Камкинский сельсовет, Лопатинский сельсовет, Шубинский сельсовет, Кочко-Пожарский сельсовет, Пожарский сельсовет, Сергач, Ачкинский сельсовет, Староберезовский сельсовет Сергачского района, Тенекаевский сельсовет, Медянский сельсовет, Языковский сельсовет, Новомочалеевский сельсовет, Петряксинский сельсовет Пильнинского района.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Платная трасса Москва - Казань пройдет через пять районов Нижегородской области (подробности)

Скоростная платная трасса свяжет Нижний Новгород, Москву и Казань (подробности)