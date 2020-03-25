«Инвадром», спортивные площадки и беговая петля: представлен обновленный проект для благоустройства парка Швейцария

Территорию площадью 35 546 квадратных метров в парке «Швейцария» обещают вернуть в Перечень озелененных территорий общего пользования (ОТОП) Нижнего Новгорода. Об этом сообщил заместитель мэра города по строительству и архитектуре Юрий Шалабаев в ходе обсуждения измененного проекта благоустройства парка. Его презентацию в режиме онлайн-трансляции организовало ОНФ в Нижегородской области 25 марта.

- В соответствии со скорректированным техзаданием для проекта благоустройства, необходимость в исключении участка из территорий общего пользования отпала. Мы готовим соответствующий проект о возврате этих площадей в состав ОТОП и он будет рассмотрен городской думой, - сообщил Юрий Шалабаев.

Представители компании-проектировщика рассказали об изменениях, внесенных в техническое задание. В частности, планируется исключить из него подвесной мост, смотровую башню, лифт-башни и музей. Не предусмотрено также создание капитальных построек.

«Швейцарский экспресс» в проекте сохранится. Визуализация бюро "Космос"

А вот «Швейцарский экспресс» в проекте сохранится. Электрокар позволит гостям с комфортом передвигаться из нижнего в верхний ярус парка.

Особое внимание уделяется спортивным объектам. Например, в парке появится целый комплекс спортивных площадок для представителей разных возрастов.

В парке появится целый комплекс спортивных площадок. Визуализация бюро "Космос"

Новые объекты

Из новых объектов, в парке появятся площадки для занятий легкой и тяжелой атлетикой, зона для кроссфита и площадка для фитнеса 60+ с оборудованием, развивающим опорно-двигательный аппарат.

Будут также созданы скалодром, центр для активных видов спорта, беговая петля протяженностью в один километр, площадка для пляжного волейбола и новые прогулочные дорожки.

Прогулочные дорожки. Визуализация бюро "Космос"

В обновленном проекте также предусмотрена многофункциональная спортивная площадка с оборудованием для игры в большой теннис, баскетбол, стритбол и воркаут-зона. Для спортсменов планируется обустроить павильон, с раздевалками и другими удобствами.

Уличный воркаут. Визуализация бюро "Космос"

Еще один многофункциональный павильон «Инвадром» создадут специально для маломобильных граждан, где для них будут проводиться специальные мероприятия.

Участники обсуждения отдельно остановились на объектах общественного питания. По словам Юрия Шалабаева, на территории парка предусмотрено три кафе. Точки общепита также появятся на центральной площади парка и в пляжной зоне.

Кафе появятся в парке, а также в пляжной зоне и возле центрального входа. Визуализация бюро "Космос"

Существующую инфраструктуру обновят

Проектировщики предлагают сохранить и обновить ряд существующих объектов. Например, в «Швейцарии» останется площадка для парапланеристов, а для лыжников организуют павильон с раздевалками и небольшой тренажерный зал.

Сохранится маршрут для скандинавской ходьбы, который улучшат с помощью специального покрытия.

Реорганизация ожидает и существующую площадку для мини-футбола, рядом с которой потом появится хозяйственный блок.

Реорганизация ожидает существующую площадку для мини-футбола. Визуализация бюро "Космос""

Заменят оборудование также на инклюзивной площадке для детей.

В парке обещают обновить освещение, установить контейнеры для раздельного сбора, девять туалетов и создать систему навигации, комфортную для маломобильных граждан.

Проектировщики предлагают сделать парк максимально комфортным для людей с инвалидностью, для чего будут применяться специальные материалы и покрытия.

Подводя итоги обсуждения, руководитель исполкома регионального отделения ОНФ в Нижегородской области Алексей Алехин отметил, что благодаря диалогу между проектировщиками, администрацией города и общественностью, удалось решить целый ряд ключевых вопросов. В частности, исключены капитальные объекты из проекта благоустройства, планируется вернуть в ОТОП 35 тысяч квадратных метров территории. Не будет в парке и 12 коворкингов, в целесообразности появления которых усомнились общественники.

- Самое главное, что мы предоставили возможность разным общественным группам представить свои пожелания, интересы. Высказали свою позицию активные нижегородцы, которых важно было услышать. Мы представили слово людям от каждой организации, которые как-то хотели выступить, прокомментировать. Нам во многом удалось показать разные точки зрения. Надеюсь, что администрация прислушается к нашим предложениям, и будет создан общественный совет парка, куда войдут представители попечительского совета парка, бизнес-сообщества, организаций, занимающихся проблемой доступной среды, молодежные организации, - прокомментировал Алексей Алехин.

Как сообщил Юрий Шалабаев, работы на площадке планируется начать уже в мае. Благоустройство начнется с верхнего плато парка. В первую очередь предстоит реставрировать ограды с входными группами, которые являются объектами культурного наследия. Полностью завершится благоустройство «Швейцарии» должно летом 2021 года.

Ознакомиться с изменениями и узнать больше про объекты парка, можно в проекте, опубликованном на сайте госзакупок.

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