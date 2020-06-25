Нижегородский облсуд вынес приговор убийце 18-летнего Сергея Анучина из Павлово

Нижегородский областной суд вынес приговор убийце из Павлова Владимиру Телегину. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161 и 105 УК РФ. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

Напомним, вечером 3 января Сергей Анучин вместе с другом гуляли по городу, и увидели, как Телегин пытался сорвать пальто с 63-летней женщины. Женщина позвала на помощь и Сергей вместе с другом попытались задержать преступника. Тот выхватил нож и нанес Сергею не менее трех ударов ножом – в грудь, лицо и в руку. От полученных ран 18-летний парень скончался на месте. Его другу была оказана медицинская помощь, благодаря чему он остался жив.

Стоимость пальто, которое пытался похитить рецидивист Телегин, эксперты оценили в 1258 рублей.

В ходе расследования уголовного дела была проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая признала рецидивиста вменяемым. Сам Телегин на суде утверждал, что он просто шел домой, поскользнулся, зацепился за пальто женщины. А в это время подлетели незнакомые парни, начали пинать его ногами и он просто защищался от их нападения.

В ходе судебного следствия вина в предъявленных обвинениях была доказана полностью, сообщает источник. Владимир Телегин был признан виновным, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 24 года 6 месяцев с ограничением свободы на два года.

Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск о компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил.

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