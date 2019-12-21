"I’ll be back": В Нижегородской области установили самый большой баннер Сталина в образе терминатора

В городе Балахна Нижегородской области установили самый большой баннер в честь 140-летия Иосифа Виссарионовича Сталина. Плакат с многозначительной надписью-мемом из фильма «Терминатор» I’ll be back растянулся во всю стену огромного здания. Этот рекорд уже отметил лидер движения «За новый социализм» и ведущий программы «Итоги недели» на радио «Комсомольская правда» Николай Платошкин, в это время находившийся в Нижегородской области и встречавшийся со своими сторонниками.

- 20 декабря, город Балахна Нижегородская область, - отметил политик в свое поздравительном видеоролике, стоя на фоне баннера. – Это пока самый большой плакат в честь 140-летия со дня Рождения Иосифа Виссарионовича Сталина. Видите, плакат выполнен в современных тонах. Если в стране где-то будет еще больше, присылайте. Рекорд пока держит Балахна.

Баннер уже оценил лидер движения "За новый социализм" Николай Платошкин.Фото: СОЦСЕТИ

Среди нижегородцев этот плакат вызвал неоднозначную реакцию. Если одни пользователи социальных сетей одобрили рекордный баннер в честь былого вождя, то другие припомнили истории репрессированных людей.

- Ну не только лидером он был, но еще кое-кем, - напомнил в группе «Типичный Нижний Новгород» Николай Никольский. - Спросите те семьи, у которых были родственники, которые были репрессированы или загнаны в лагеря.

- Я был бы рад его возвращению с того света, в виде мессии, - возразил ему Сергей Веденеев.