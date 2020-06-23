2020-06-23T14:41:39+03:00
Происшествия

«Ем кошачий корм и с 2006 года не моюсь»: Женщина-«маугли» из-за тирании матери двадцать лет была заперта в собственном доме

Чудовищная история произошла в Вачском районе Нижегородской области [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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«Ем кошачий корм и с 2006 года не моюсь»: Женщина-«маугли» из-за тирании матери двадцать лет не выходит из дома. ФОТО: "Кстати"«Ем кошачий корм и с 2006 года не моюсь»: Женщина-«маугли» из-за тирании матери двадцать лет не выходит из дома. ФОТО: "Кстати"
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Раньше семья Бушуевых мало чем отличалась от остальных жителей небольшой деревеньки Озябликово в Вачском районе Нижегородской области. Единственное, что смущало местных – слишком уж строгие нравы царили в семействе. Пойти ли девочке на танцы – нельзя, гулять ли с подружками – нельзя. Мать одна растила дочь и старалась лишний раз не отпускать ее на улицу.

- Я в жизни вообще ничего не знаю, - разводит руками 42-летняя Надежда в разговоре с журналистами телепрограммы «Кстати». – Я же, кроме как в школе, нигде не была.

После окончания восьми классов жизнь Надежды и вовсе превратилась в ад: мать отобрала у нее документы и заперла в доме. С тех пор она из него и не выходит. Ее единственными соседями стали 30 кошек и многочисленные крысы.

- У меня жизнь хуже, чем у кошки, - плачет женщина. – Хожу в этих старых обносках, ем кошачий корм и тухлое молоко. В доме нет ни света, ни воды, ни дров. Раньше, когда был огород, я хоть как-то мылась. А с 2006 года не моюсь.

На Надежду действительно страшно смотреть: волосы сбились в огромный колтун, одежда износилась до дыр, а лицо перепачкано сажей. При всем при этом в свои 42 года Надежда остается весьма красивой женщиной, выглядящей куда моложе своих лет. Такую бы отмыть и нарядить – красавицей бы была!

- Мы всей деревней собирались ей на одежду, - признаются соседи, вызвавшие журналистов. – Да только ее мать и на порог нас не пустила. Говорят, она ее даже в подполе держала.

Что станет с Надеждой дальше, пока неизвестно. Медики забрали ее мать в больницу, а сама женщина осталась дожидаться ее дома. По ее словам, у нее нет ни паспорта, ни образования. Поэтому, как начинать новую жизнь в 42 года, Надежда пока не имеет ни малейшего представления.

Ем кошачий корм и с 2006 года не моюсь : Женщина- маугли из-за тирании матери двадцать лет не выходит из дома.Видео: "Кстати"

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ИСТОЧНИК KP.RU

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