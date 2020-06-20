2020-06-20T17:46:49+03:00
Общество

«Форсаж» отдыхает: Двойник Вина Дизеля из Нижнего Новгорода оказался сборщиком самолетов

34-летний Валентин Волков признался, что водит машину не хуже Доминика Торетто
Анастасия НАЗАРОВА
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Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера. Фото: https://vk.com/novgorod_52Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера. Фото: https://vk.com/novgorod_52
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Фотография с похожим на Вина Дизеля нижегородцем, которую сделал случайный прохожий на остановке в Сормове, всколыхнула соцсети. Общественность ахнула: неужели в Нижнем Новгороде снимают «Форсаж-9»? И хотя все понимают, что парень на лавочке, ожидающий муниципальный автобус, не может быть голливудской знаменитостью, не восторгаться не выходит.

-Надо было селфи с ним делать и автограф брать, - написал Владимир Онегин.

- Обалдеть какое сходство! - добавила Анна Мигунова.

«Комсомольская правда» отыскала двойника Вина Дизеля и узнала, как он воспринял внезапно свалившуюся на него популярность.

- Честно говоря, я споткнулся на ровном месте, когда по пути на работу зашел в нижегородский паблик «ВКонтакте». Подумал: «Блин, с самого утра не задался день…» А потом рассмеялся, - вспоминает 34-летний Валентин Волков.

Оказалось, про сходство со звездой «Форсажа» ему уже говорили и не раз. Особенно болтливыми бывают представители молодежи, которые чуть ли не пальцем на него показывают: «Смотри, Дизель!» Но Валентин относится к этому с долей иронии. При этом признается, что в роли Доминика Торетто Дизель ему так себе.

- А вот в роли Риддика он крут. Пересматривал «Хроники» с его участием много раз, - заявил собеседник «Комсомолки». - Кстати, с техникой я на «ты». Если бы снимали, как я вожу машину, то съемки «Форсажа» были бы неактуальны.

Добавим, что двойник Вина Дизеля, как теперь называют Валентина Волкова в соцсетях, работает на нижегородском авиастроительном заводе - собирает самолеты!

- Профессия у меня интересная. И все равно тот пост в соцсетях, где меня сравнивают с известным актером, разбавил мою жизнь. Обижаться ни на кого не стану - это удел слабых, - добавил мужчина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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