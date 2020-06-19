2020-06-19T13:27:13+03:00
Общество

У Вина Дизеля появился двойник в Нижнем Новгороде

Местный житель повстречал «знаменитость» на автобусной остановке [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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У Вина Дизеля появился двойник в Нижнем Новгороде. Фото: https://www.instagram.com/vindiesel/У Вина Дизеля появился двойник в Нижнем Новгороде. Фото: https://www.instagram.com/vindiesel/
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В приволжской столице появился двойник звезды «Форсажа» Вина Дизеля. Местный житель повстречал его на автобусной остановке рядом с Сормовским парком.

Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера, и исподтишка сфотографировал его на камеру мобильного телефона. Получившийся снимок аноним опубликовал в паблике «Регион-52». Подписчики согласились: сходство налицо, только звезда Голливуда повыше ростом, да и мускулатура более развитая.

Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера. Фото: https://vk.com/novgorod_52

Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера. Фото: https://vk.com/novgorod_52

- Надо было селфи с ним делать и автограф брать, - написал Владимир Онегин.

- Съемки «Форсаж-9» будут в Нижнем Новгороде, - пошутил Алексей Суворов.

- Это Вениамин Соляра, брат Вина Дизеля, о котором мало кто знает, - добавил Алексей Просвирнов.

«Комсомольская правда - Нижний Новгород» просит героя публикации связаться с редакцией, написав нам в группе ВКонтакте или на электронную почту kpnn@phkp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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