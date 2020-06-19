У Вина Дизеля появился двойник в Нижнем Новгороде

В приволжской столице появился двойник звезды «Форсажа» Вина Дизеля. Местный житель повстречал его на автобусной остановке рядом с Сормовским парком.

Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера, и исподтишка сфотографировал его на камеру мобильного телефона. Получившийся снимок аноним опубликовал в паблике «Регион-52». Подписчики согласились: сходство налицо, только звезда Голливуда повыше ростом, да и мускулатура более развитая.

Очевидец не смог пройти мимо крепко сложенного мужчины среднего роста, похожего на американского актера. Фото: https://vk.com/novgorod_52

- Надо было селфи с ним делать и автограф брать, - написал Владимир Онегин.

- Съемки «Форсаж-9» будут в Нижнем Новгороде, - пошутил Алексей Суворов.

- Это Вениамин Соляра, брат Вина Дизеля, о котором мало кто знает, - добавил Алексей Просвирнов.

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