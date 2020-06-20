2020-06-20T13:43:48+03:00
Общество

«Рысь», «Тайфун» и «Ураган»: В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы»

24 июня в составе механизированной колонны проследуют 75 единиц современной военной техники [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Репетиция «Марша Победы», приуроченного к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоялась в приволжской столице. Как рассказал глава региона Глеб Никитин, в мероприятии 24 июня примут участие свыше 700 военнослужащих ЗВО. В одном строю с ними пройдут расчеты Росгвардии и МЧС России.

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы». Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В составе механизированной колонны проследуют 75 единиц современной военной техники: бронеавтомобили «Тайфун» и «Рысь», боевые машины пехоты БМП-2, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», танки Т-72Б3 и другие.

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы». Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

При этом чиновник напомнил, что из-за пандемии коронавируса в этом году мероприятие состоится без гостей. Такое решение было принято на основании рекомендаций нижегородского управления Роспотребнадзора. Жители смогут посмотреть «Марш Победы» дома - онлайн-трансляция начнется сразу после парада в Москве.

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы». Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Это мероприятие станет данью памяти горьковчанам-героям: тем, кто сражался на фронте и трудился в тылу, тем, кто сегодня рядом с нами, и тем, кто завершил свой земной путь. Считаю, что у Нижегородской области нет права остаться в стороне и не сказать спасибо поколению победителей в год 75-летия Победы, - заявил Глеб Никитин.

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы». Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

Сообщалось, что Накануне «Марша Победы» в Нижнем Новгороде пройдет акция «Свеча памяти».

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы». Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

В Нижнем Новгороде состоялась репетиция «Марша Победы».Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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