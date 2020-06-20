Свечи, выложенные в форме звезды, зажгут в парке Победы

20 Июнь 2020 2020-06-20T12:47:03+03:00

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Нижний Новгород присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти». Как рассказали в региональном отделении всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», акция пройдет в ночь на 22 июня.

По словам организаторов, сначала состоится минута молчания, а после собравшиеся зажгут свечи памяти и установят их возле памятников и мемориалов, посвященных Великой Отечественной войне.

Добавим, что в акции 2020 года присоединятся представители мотоклуба «Ночные волки». Вместе с ветеранами и добровольцами они зажгут свечи в память о погибших в 1941-1945 годах.

-Мотоколонна «Ночных волков» привезет лампаду, зажженную от Вечного огня в нижегородском кремле. Этим огнем участники события зажгут все свечи, выложенные в форме звезды и надписи «Нижний Новгород - Родина героев», - рассказали «Волонтеры Победы».

В рамках акции также состоится возложение цветов к мемориалу советским воинам-освободителям.

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ИСТОЧНИК KP.RU