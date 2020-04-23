Никита Nomerz показал свои новые граффити во время самоизоляции

Известный уличный художник Никита Nomerz не дает поклонникам скучать на самоизоляции. В разгар пандемии коронавируса нижегородец сделал новые граффити на злобу дня, дав им общее название «Режим повышенной готовности».

Фото: https://vk.com/nomerz_blog

По словам самого автора, проект посвящен кризису государства, рассмотренному через призму эпидемии.

Фото: https://vk.com/nomerz_blog

- Используемые в работах образы и смыслы, которые сегодня регулярно встречаются в новостных сводках, не кажутся новыми. Они не возникли с приходом беды в виде страшной болезни. Мы давно в самоизоляция от внешнего мира и изолируем неудобных нам людей. Мы соблюдаем социальную дистанцию, разделяя общество на разные группы, которые обладают неравным доступом к ресурсам материального и духовного блага, - написал художник в соцсетях.

Фото: https://vk.com/nomerz_blog

Никита Nomerz пообещал, что официальное открытие граффити состоится после снятия режима всеобщей самоизоляции. А до тех пор молодой человек не будет раскрывать место, где находятся «карантинные» работы.

Фото: https://vk.com/nomerz_blog

Граффити "Режим повышенной готовности" Никиты Nomerz.Работы выполнены в Нижнем Новгороде

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