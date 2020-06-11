С 11 июня в Нижегородской области возобновляется действие льготных проездных

11 Июнь 2020 2020-06-11T18:57:11+03:00

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Действие всех льготных проездных возобновилось в Нижегородской области 11 июня 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора региона Глеба Никитина.

По словам Глеба Никтина, изначально планировалось возобновить действие проездных не ранее, чем будет снят режим повышенной готовности. «Но понимая, что все больше людей будут выходить на работу и ездить на дачи, решили сделать это раньше», - сообщил губернатор.

Чтобы пользоваться проездными, купленными в марте или апреле, необходимо продлить срок их действия. Это касается всех проездных, включая школьные и студенческие. Для продления нужно приложить транспортную карту к валидатору у кондуктора, либо к стационарному терминалу. После получения чека о продлении действия, пассажир может получить билет и использовать проездной.

Для продления срока действия электронных льготных проездных на 20 и 40 поездок пассажирам необходимо приложить свою транспортную карту к устройству проверки баланса «Ситикард» на любой станции нижегородского метро или в МФЦ Нижнего Новгорода. Также можно активировать проездной через приложение «Ситикард» на мобильном телефоне. Если нет возможности воспользоватьсяодним из этих способов, то можно обратиться в пункт обслуживания оператора.

Аналогичным образом продляются неиспользованные поездки по льготным проездным студентов на Нижегородской канатной дороге.

«Напомню, что мы приняли решение о бессрочном действии проездных на 20 и 40 поездок. Неиспользованные поездки теперь не «сгорают», как раньше, по истечении трех месяцев, а действуют неограниченное время», - добавил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU