Почти 5,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 развернуто в больницах Нижегородской области
Почти 5,6 тысячи коек для пациентов с коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это в 2,5 раза больше норматива, установленного на федеральном уровне.
- У нас достаточно и коек, оснащенных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, - заверил чиновник.
Кроме того, в регионе продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи больным COVID-19. Однако, как отметил глава региона, по-прежнему нужно сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.
- Нам всем нужно помочь медикам в этот сложный период, - заключил Глеб Никитин.
Напомним, за все время пандемии COVID-19 заразились более 13,3 тысячи нижегородцев. Утром 11 июня на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что коронавирус подтвердился еще у 303 жителей региона. При этом число умерших выросло до 152 человек, а количество выздоровевших перевалило за 6,2 тысячи человек.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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