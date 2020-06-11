Почти 5,6 тысячи коек для пациентов с COVID-19 развернуто в больницах Нижегородской области

11 Июнь 2020 2020-06-11T11:37:38+03:00

Это в 2,5 раза больше норматива, установленного на федеральном уровне

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Почти 5,6 тысячи коек для пациентов с коронавирусом развернуто в больницах Нижегородской области. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, это в 2,5 раза больше норматива, установленного на федеральном уровне.

- У нас достаточно и коек, оснащенных кислородом и аппаратами искусственной вентиляции легких, - заверил чиновник.

Кроме того, в регионе продолжают расширяться возможности системы здравоохранения для помощи больным COVID-19. Однако, как отметил глава региона, по-прежнему нужно сохранять бдительность и соблюдать меры предосторожности.

- Нам всем нужно помочь медикам в этот сложный период, - заключил Глеб Никитин.

Напомним, за все время пандемии COVID-19 заразились более 13,3 тысячи нижегородцев. Утром 11 июня на сайте стопкоронавирус.рф появилась информация о том, что коронавирус подтвердился еще у 303 жителей региона. При этом число умерших выросло до 152 человек, а количество выздоровевших перевалило за 6,2 тысячи человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU