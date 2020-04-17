Правоохранительные органы пресекли распространение фейковой информации

Нижегородское УФСБ пресекло публичное распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

12 апреля 2020 года в открытом публичном телеграм-канале «Сорокин хвост» (г. Н. Новгород) был размещён материал об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, а также данные, компрометирующие и дискредитирующие деятельность правоохранительных органов России. Материал был размещён во время сложной эпидемиологической ситуации, как в России, так и в мире в целом.

УФСБ по Нижегородской области был установлен администратор канала – местный журналист Александр Пичугин. «Сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области были незамедлительно предприняты меры по блокированию распространения данной информации, так как содержащиеся в ней сведения могли способствовать нарушению общественного порядка и распространению паники среди населения Нижегородской области», - говорится в информации канала «Опер пишет…».

Как написал сам Александр Пичугин на своей странице в соцсети, накануне вечером к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов, изъяв личный телефон и компьютер. Сам Пичугин сейчас находится дома.

«Но есть и позитив! Наконец-то я – пусть и под давлением обстоятельств – могу с облегчением сказать, что именно я всегда был автором телеграм-канала «Сорокин хвост»… Для многих это давно секрет Полишинеля. Те же, для кого это стало сюрпризом, должны благодарить СК и ФСБ. Похоже, мне выпала великая честь стать первым в Нижегородской области фигурантом дела о распространении фейков о коронавирусе», - написал Александр Пичугин.

СУ СК по Нижегородской области по материалам Нижегородского УФСБ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 207. 1 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан»).