Появились фотографии массового ДТП в Дальнеконстантиновском районе

Жуткое ДТП произошло на трассе Нижний Новгород - Саратов в Дальнеконстантиновском районе около 7.00 8 июня. По информации пресс-службы управления ГИБДД России по Нижегородской области, столкновение четырех автомобилей случилось на 54 километре автодороги.

- 63-летний водитель «Мазды» выехал на полосу встречного движения и врезался с тремя автомобилями: ВАЗ 2115, «Митсубиси» и «Ладой Гранта», - уточнили в ведомстве.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Жертв, к счастью, нет. Однако без пострадавших не обошлось. По предварительным данным, в результате массового ДТП травмы получили шесть человек, в том числе 13-летняя девочка.

- Пострадали водители «Мазды», ВАЗ и «Лады», а также три пассажира этих транспортных средств, - добавили в ГИБДД. - Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Фото: пресс-служба УГИБДД по Нижегородской области.

Тем временем в пресс-службе ГУ МЧС России по региону рассказали, что одного из пострадавших просто так вытащить из искореженного авто не получилось. Пришлось прибегнуть к деблокации.

- Для ликвидации последствий ДТП привлекались силы и средства от ГУ МЧС России по Нижегородской области: три человека и одна единица техники, - сообщили в ведомстве.

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