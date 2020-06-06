2020-06-06T09:06:10+03:00
Общество

Более 250 тысяч жителей Нижегородской области сдали тесты на коронавирус

За последние сутки было протестировано еще более 5,5 тысячи человек
Юлия ИСАЕВА
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По данным на 6 июня 2020 года, тесты на наличие коронавирусной инфекции сделали уже более 250 жителей Нижегородской области. По словам губернатора Глеба Никитина, за последние сутки желающих было боле 5,6 тысячи человек.

При этом средний показатель тестирования вырос еще на 2,3% и достиг отметки в 7 637,3 человека на сто тысяч населения. Объемы исследований продолжают увеличиваться – благодаря этому медикам удается оперативно выявлять новых зараженных.

- Как следствие, вместе с ростом объемов исследований растет и количество выявленных случаев. Результаты этой работы показывают нам важность соблюдения самоизоляции и масочного режима в общественных местах. Если у зараженного человека, который пока об этом не знает, защищены органы дыхания, вероятность инфицирования окружающих довольно низкая, - подчеркнул Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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