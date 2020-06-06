ФК «Нижний Новгород» может оказаться в Премьер-Лиге уже в следующем сезоне

Руководители ФК «Нижний Новгород» и «Тамбов» отправили в Российский футбольный союз официальные письма с просьбой рассмотреть возможность «обмена» между городами. По словам источника «Комсомольской правды», если такое произойдет, то нижегородская команда сможет сыграть в Премьер-Лиге уже в следующем сезоне.

Сейчас у «Тамбова» нет средств для выступления в РПЛ. Кроме того, его домашний стадион не соответствует требованиям. А вот «Нижний Новгород» располагает и ареной, на которой состоялись несколько матчей чемпионата мира, и достаточным бюджетом.

При этом спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков в интервью «Чемпионату» уже подтвердил информацию о том, что в настоящий момент переговоры с властями Нижнего Новгорода действительно ведутся. варианты, по его словам, обсуждаются разные.

- В том числе и возможность того, чтобы «Нижний Новгород» переедет в Тамбов, а мы переедем в Нижний Новгород. Но возможен вариант, при котором мы будем играть в Тамбове», - заявил Худяков.

Фото: Telegram

Кстати, если ФК «НН» займет место «Тамбова» в Премьер-Лиге, то у приволжской столицы появится команда к 800-летию города. Но при этом по регламенту нижегородскому клубу придется поменять название. Редакция «Комсомолки» предлагает жителям проголосовать за самое лучшее название, которое, возможно, будет у ФК в случае выхода в РПЛ.

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А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

На днях игрок футбольного клуба «Нижний Новгород» Иван Темников выступил против сокращения зарплат в своем виде спорта на фоне кризиса, спровоцированного пандемией коронавируса.

- Считаю, для ФНЛ урезание зарплат даже на 20-30% — серьезный удар по семейному бюджету. Одно дело, когда ты получаешь 2-4 миллиона рублей в месяц, и другое — 200-400 тысяч. У всех футболистов семьи, кредиты и так далее, - заявил Темников.

Такое высказывание вызвало резонанс – россияне буквально завалили социальные сети недовольными комментариями.

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